В Кремле серьезно подгорает: там использовали луганскую школьницу для послания Трампу

Школьница из временно оккупированного Луганска Фаина Савенкова отправила бывшему президенту США Дональду Трампу открытое письмо с призывом лично посетить Донбасс, об этом она рассказала росСМИ.

Фаина Савенкова

"Я считаю, что Трампу было бы полезно посетить Донбасс и мою родину… Трамп, посетив Донбасс, должен понять, как живут жители, и что оружие, поставляемое в Украину, убивает жителей Донбасса, детей", - сказала Савенкова.

Также она призвала Трампа надавить на Украину и говорит, что Трамп – единственный на Западе, кто может остановить сползание к мировой войне.

При этом Савенкова добавила, что отправила аналогичные письма президенту Сирии Башару Асаду и французскому лидеру Эммануэлю Макрону. В этих посланиях она попросила лидеров двух стран помочь остановить поставки вооружения в Украину.

В свою очередь политолог Михаил Басараб обратил внимание, что историю Савенковой публикую российские пропагандистские СМИ.

"Здесь у меня две версии. Или у кремлевской верхушки серьезно подгорает и они идут на откровенно рискованные ходы. Или это явная подстава Трампа. В любом случае выглядит это "по-дебильному", потому как-то очень палевно. Хотя возможно так кажется только из нашей колокольни", — отметил Басараб.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Дональд Трамп неоднократно обещал остановить войну в Украине. При этом он утверждает, что якобы может сделать это очень быстро, например, в течение 24 часов или пока идет в Овальный кабинет, если победит на выборах. При этом он никогда не говорил, как именно собирается останавливать войну в Украине. Правда, его советники постоянно вбрасывают в СМИ свои так называемые мирные планы по окончанию войны в Украине.



