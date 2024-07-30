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Ткачик Олеся
Школьница из временно оккупированного Луганска Фаина Савенкова отправила бывшему президенту США Дональду Трампу открытое письмо с призывом лично посетить Донбасс, об этом она рассказала росСМИ.
Фаина Савенкова
Также она призвала Трампа надавить на Украину и говорит, что Трамп – единственный на Западе, кто может остановить сползание к мировой войне.
При этом Савенкова добавила, что отправила аналогичные письма президенту Сирии Башару Асаду и французскому лидеру Эммануэлю Макрону. В этих посланиях она попросила лидеров двух стран помочь остановить поставки вооружения в Украину.
В свою очередь политолог Михаил Басараб обратил внимание, что историю Савенковой публикую российские пропагандистские СМИ.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Дональд Трамп неоднократно обещал остановить войну в Украине. При этом он утверждает, что якобы может сделать это очень быстро, например, в течение 24 часов или пока идет в Овальный кабинет, если победит на выборах. При этом он никогда не говорил, как именно собирается останавливать войну в Украине. Правда, его советники постоянно вбрасывают в СМИ свои так называемые мирные планы по окончанию войны в Украине.
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