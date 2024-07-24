Time узнал о мирном плане Трампа: какое условие республиканец выставит Украине

В случае избрания президентом США, Дональд Трамп, возможно, сократит военную помощь Украине и подтолкнет официальный Киев к мирному соглашению в интересах России. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "TIME".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По информации издания, официальные лица в Киеве потратили месяцы на размышления о том, что победа Дональда Трампа может означать их противостояние с Россией. Многие из них пришли к выводу, что история уважения к автократам, таким как Владимир Путин, и "трансакционный" подход к внешней политике могут привести к катастрофе для Украины.

Однако, отмечает TIME, "не все прогнозы столь ужасающие, как можно было бы ожидать". Один из украинских чиновников на условиях анонимности рассказал изданию, что в случае победы кандидата от Республиканской партии "первые восемь или десять месяцев, то есть весь 2025 год, будут очень тяжелыми".

"Трамп, скорее всего, сократит помощь Украине и подтолкнет Зеленского к принятию мирного соглашения, которое будет сильно перекошено в пользу России. Как и предыдущие президенты США, в начале своего срока Трамп также может стремиться к перезагрузке отношений с Владимиром Путиным. Однако со временем он увидит, что Путину нельзя доверять", — предположил чиновник.

Собеседник также не исключил, что новый президент США в конце концов осознает, что "Путину нет никакого дела до него и его повестки дня" и "именно тогда мы можем начать видеть определенные преимущества от Трампа, ведь он не захочет, чтобы Путин с ним играл".

Кроме того, отмечает TIME, пытаясь убедить Трампа и его будущего вице-президента Джей Ди Венса, украинцы также рассчитывают на помощь союзников в Европе и американского военно-промышленного комплекса, что может получить огромную прибыль от продолжения производства оружия для нужд ВСУ.

"Они могут объяснить (Трампу. – ред.), почему это выгодно многим людям в Америке, особенно в "красных" штатах (штаты, в которых на выборах поддерживают кандидатов-республиканцев. – ред.). Это создает рабочие места. Это поддерживает экономику", — отметил изданию украинский чиновник.

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