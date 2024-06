Россия, страна-агрессор, заявляет о своей "готовности к диалогу" с Францией, не выдвигая при этом никаких условий для Парижа. Об этом сказал спикер российского диктатора Дмитрий Песков, комментируя возможность разговора между Путиным и Эммануэлем Макроном.

Дмитрий Песков

Как подчеркнул Песков, готовность к диалогу у Путина была и остается, особенно, если это ради важного дела.

Кроме того, Песков подчеркнул, что Россия считает неправильным решение о сокращении отношений с Францией, подчеркнув, что это было инициативой Парижа, а не Москвы, и Кремль рассматривает это как недальновидный шаг.

Однако Песков отметил, что в настоящее время Россия не видит никаких предпосылок для нормализации диалога с Западом по Украине.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Франции Эммануэль Макрон сообщил , что в последние месяцы не общался с российским диктатором Владимиром Путиным, но выразил готовность к диалогу с ним.

В подкасте Generation Do It Yourself Макрон отметил, что он верит в силу диалога и готов возобновить разговор с Путиным. Он добавил, что долгое время не общался с Путиным, но готов обсуждать с ним разные темы, включая вопросы атомных электростанций.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Макрон провел несколько телефонных разговоров с Путиным. Однако после сообщений о военных преступлениях армии РФ в Буче заявил, что не разговаривал с российским лидером, но готов принять от него звонок.

При этом известно, что в Кремле обижены Макрона, ведь он говорит о готовности отправить в Украину своих инструкторов для обучения украинских военных.