В Кремле сказали, как обмен заключенными повлияет на переговоры по Украине

Спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что переговоры по состоявшемуся обмену заключенными между Западом и РФ велись по линии ФСБ – ЦРУ.

Дмитрий Песков

"Переговоры по этому сложному обмену велись по линии ФСБ — ЦРУ. Это была главная линия, по которой, собственно, достигалась договоренность", — сказал он журналистам.

При этом Песков назвал абсурдными обвинения в адрес России в том, что там арестовывают безосновательно иностранцев и диссидентов для будущих обменов.

"Конечно же, это совершенно неоправданное и абсурдное обвинение", — сказал Песков.

Кроме того, спикер кремлевского диктатора отметил, что обмен заключенными никак не будет влиять на переговоры относительно прекращения войны в Украине.

"Это разные направления работы и совершенно разные ситуации. Безусловно, вот эта работа, которая велась по линии ФСБ — ЦРУ, конечно, требовала очень сложных переговоров, составления очень сложных филигранных цепочек, договоренностей вовлеченности целого ряда стран. Но если говорить об Украине и о более комплексных международных проблемах, то это совсем другое дело", — сказал Песков.

Также спикер диктатора заявил, что в переговорах об обмене заключенными были другие принципы, которые не означают, что Россия готова пойти на компромиссы, чтобы добиться мирного соглашения по Украине.

"Это принципы национальных интересов нашей страны, интересы национальной безопасности, и работа там ведется в другом режиме и по другим принципам", — сказал Песков.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что по мнению экспертов, обмен заключенными между Западом и Россией пока не выглядит как прелюдия к заключению соглашения по Украине.



