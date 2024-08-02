В Кремле сказали, как обмен заключенными повлияет на переговоры по Украине

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Ткачик Олеся
Спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что переговоры по состоявшемуся обмену заключенными между Западом и РФ велись по линии ФСБ – ЦРУ.
Дмитрий Песков
При этом Песков назвал абсурдными обвинения в адрес России в том, что там арестовывают безосновательно иностранцев и диссидентов для будущих обменов.
Кроме того, спикер кремлевского диктатора отметил, что обмен заключенными никак не будет влиять на переговоры относительно прекращения войны в Украине.
Также спикер диктатора заявил, что в переговорах об обмене заключенными были другие принципы, которые не означают, что Россия готова пойти на компромиссы, чтобы добиться мирного соглашения по Украине.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что по мнению экспертов, обмен заключенными между Западом и Россией пока не выглядит как прелюдия к заключению соглашения по Украине.
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