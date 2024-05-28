В Кремле сказали, поедет ли РФ на мирную конференцию в Саудовскую Аравию

Как заявил спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков, по состоянию на сейчас, не идет никакой речи о проведении в Саудовской Аравии конференции по урегулированию войны в Украине.

Дмитрий Песков

"Это всё пока гипотетические обсуждения, сейчас очень много рассуждалок на эту тему со ссылкой на какие-то эфемерные источники", — заявил спикер кремлевского диктатора.

При этом, он подчеркнул, что сейчас нельзя серьезно относится к информации о том, что, возможно, осенью в Саудовской Аравии пройдут мирные переговоры.

В то же время спикер кремлевского диктатора подчеркнул, что любые переговоры о мире в Украине без участия в них России якобы не имеют смысла.

"Пока мы видим, что идет попытка подготовить конференцию в Швейцарии, конференцию, которая с нашей точки зрения абсолютно бесперспективна в плане поиска каких-то путей урегулирования конфликта вокруг Украины, потому что собираться и серьезно обсуждать эти вопросы без участия нашей страны — это абсурдно", - заявил Песков.

При этом он заявил, что Запад пока реши заниматься именно "абсурдными делами", никаких конкретных предложение, заявил Песков, нет.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что 15-16 июня в Швейцарии пройдет Глобальный саммит мира, на котором участники, а их уже около 90, обсудят "формулу мира" президента Владимира Зеленского. При этом известно, что Россию на саммит никто не позвал. Хотя на этом, например, настаивает Китай, который считает, что условия мира можно обсуждать только при участии всех сторон конфликта.

Кроме того, есть информация, что ЕС планирует организовать новый саммит в Саудовской Аравии уже осенью и позвать на него Россию.



