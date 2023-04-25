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В Кремле снова предложили Западу «раздел» Украины

Также Медведев заявил, что у России «не дрогнет рука» применить ядерное оружие

25 апреля 2023, 11:30 comments2159
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Кравцев Сергей

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что действия Запада по "накачиванию" Киева вооружениями приближают мировую войну. По мнению бывшего президента России, в обозримой перспективе "тихий раздел" Украины Польшей и другими странами "лучше, чем вступление Украины в НАТО или мировая война". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет российский "Коммерсанть", цитируя сказанное Медведевым в ходе марафона "Знание. Первые", организованного Российским обществом "Знание".

В Кремле снова предложили Западу «раздел» Украины

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Также Дмитрий Медведев в очередной раз решил напугать Запад, пригрозив, что у России в случае необходимости "не дрогнет рука" применить ядерное оружие. Он полагает, что мир сейчас находится на пороге "мировой войны". При этом, по мнению Медведева, начало нового глобального военного конфликта не является неизбежным.


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"Если в твоих руках есть какое-то оружие, а я как бывший президент знаю, что это такое, ты должен быть готов в определенной ситуации, к тому, что у тебя не дрогнет рука его применить. Все эти факторы не следует недооценивать нашим потенциальным противникам. <...> Мир болен, и, вполне вероятно, он находится на пороге новой мировой войны. Является ли она неизбежной? Нет, не является", — сообщил Медведев.

Одиозный политик также уточнил, что в мире растет вероятность начала ядерного конфликта.

Читайте также на портале "Комментарии" — кто может устать от войны – в чем Украина должна убедить Запад. Эксперты в эксклюзивном интервью нашему изданию детально проанализировали ситуацию. 

Также издание "Комментарии" сообщало – секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов призвал дружественные страны не педалировать переговоры Киева с Москвой. По его словам, цель российского агрессора остается неизменной – уничтожение Украины. А потому говорить с РФ можно только языком силы, а именно – оружия. О чем говорят такие заявления? Что важно понимать Украине и ее партнерам? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5953214
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