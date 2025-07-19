Кремлю ничего неизвестно о подготовке встречи российского диктатора Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом и главой Китая Си Цзиньпином. Об этом в комментарии ТАСС заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

Путин, Трамп и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

"Мы ничего не знаем о возможности такой встречи", — сказал Дмитрий Песков.

Таким образом топ-спикер Кремля прокомментировал информацию The Times о том, что Путин, Си Цзиньпин и Трамп могут встретиться на параде в Китае по поводу окончания Второй мировой войны в сентябре.

В издании отмечали, что президент США и глава КНР обменялись взаимными приглашениями на визиты, однако пока еще не опредилили конкретные даты.

Также сообщалось, что российский диктатор тоже получил приглашение на это мероприятие.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Кремле истерика: почему Песков призвал все стороны оказывать давление на Украину.

Также издание "Комментарии" сообщало – Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжает анализировать угрозы президента США Дональда Трампа, а российский диктатор Владимир Путин сам ответит на ультиматум американского лидера.

Дмитрий Песков выступил на брифинге в Кремле, где получил вопрос о реакции России на ультиматум Трампа, в котором президент США пригрозил ввести новые санкции, если Путин не пойдет на прекращение войны против Украины. По словам Дмитрия Пескова на угрозы Трампа может ответить Путин.



