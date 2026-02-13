В Кремле согласились на новый раунд мирных переговоров: когда он состоится

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков подтвердил договоренность провести следующий раунд мирных переговоров по урегулированию войны в Украине на следующей неделе, но отметил, что еще нет окончательно утвержденного места проведения этих переговоров.

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

"Есть договоренность, что он (раунд мирных переговоров – ред.) действительно состоится на следующей неделе", – отметил спикер российского диктатора.

По его словам, Кремль дополнительно проинформирует о точных датах и месте проведения.

"Но действительно это будет следующая неделя", — сказал спикер Кремля.

Дмитрий Песков во время брифинга заявил о единой приемлемой площадке для переговоров для Кремля. По его словам, окончательная позиция Москвы состоит в том, что переговоры Путина и Зеленского могут состояться только в российской столице.

