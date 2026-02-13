У Кремлі погодились на новий раунд мирних переговорів: коли він відбудеться

Прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков підтвердив домовленості провести наступний раунд мирних переговорів щодо врегулювання війни в Україні на наступному тижні, але зауважив, що ще немає остаточно затвердженого місця проведення цих переговорів.

Дмитро Пєсков. Фото: з відкритих джерел

"Є домовленість, що він (раунд мирних переговорів – ред.) дійсно відбудеться наступного тижня", – зазначив спікер російського диктатора.

За його словами, Кремль додатково проінформує щодо точних дат і місця проведення.

"Але дійсно це буде наступний тиждень", — сказав спікер Кремля.

