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В Кремле сообщили, будут ли проводить парад 9 мая на Красной площади

Россия планирует проводить парад на Красной площади по случаю Дня победы.

сегодня, 13:21
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Автор:

Slava Kot

Российская Федерация ежегодно проводит масштабные парады в Москве и других регионах страны в честь Дня победы. В этом году несколько городов в РФ отменили праздничные мероприятия, а у Кремля ответили планируется ли парад на Красной площади. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Корреспондент".

В Кремле сообщили, будут ли проводить парад 9 мая на Красной площади

Парад на "День Победы" в России. Фото из открытых источников

10 апреля губернаторы нескольких российских областей, имеющих общую границу с Украиной, решили отменить традиционные для России парады военной техники в своих городах 9 мая. Такое заявление обнародовали губернатор Курской области Роман Старовойт и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Российские политики отметили, что такое решение принято из соображений безопасности.


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В тот же день представитель Кремля Дмитрий Песков ответил, планирует ли Россия проводить парад на 9 мая на Красной площади в Москве.

"Готовится и планируется к проведению", — сказал Песков и добавил, что решение проводить военные парады в регионах принимают местные власти из-за соображений безопасности граждан.

Напомним, что "День победы" в Украине официально не празднуют с 2016 года. Вместо этого дня был введен новый государственный праздник День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что входящий в Интернациональный легион ТРО Украины "Русский добровольческий корпус" зашел в Брянскую область.

Также "Комментарии" писали о курьезном случае, который произошел вблизи украинской границы. Российская армия сбила дрон, принадлежащий ФСБ, и теперь спецслужбы требуют возмещений за беспилотник.



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Источник: https://ua.korrespondent.net/
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