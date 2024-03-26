Как заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков, Кремль готов к диалогу с Белым домом, но есть условие. По его словам, Россия готова к такому диалогу исключительно на условиях обсуждения актуальных вопросов в комплексе, а не тех, что в текущий момент доминируют в повестке.

Дмитрий Песков

"Наш президент неоднократно повторял, что мы открыты для диалога, что мы считаем необходимым обсуждать все вопросы в комплексе. Нельзя одни вопросы выдирать из общего контекста, который доминирует в наших двусторонних отношениях сейчас. Поэтому открытость к диалогу и политическая воля у нас присутствует, но мы за комплексное обсуждение всех вопросов" , — заявил Песков.

При этом известно, что ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что якобы появилась договоренность с представителями администрации Соединенных Штатов о контактах по двусторонним вопросам. По его словам, о диалоге заявили с целью, чтобы до конца не разрушить отношения. Якобы инициатива в этом вопросе исходит именно от американских властей.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что якобы некоторые союзники Киева заинтересованы в том, чтобы заморозить войну в Украине. Якобы это приемлемый вариант для Соединенных Штатов, которые хотят перед президентскими выборами сделать из Джо Байдена "миротворца", который смог остановить кровавую войну в Украине.

В то же время известно, что в РФ соглашаются на переговоры по вопросу прекращения боевых действий только с учетом "новых реалий на земле". То есть в Кремле хотят, чтобы Киев отдал России временно оккупированные территории. Для Украины такие условия являются неприемлемыми.



