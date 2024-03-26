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Ткачик Олеся
Как заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков, Кремль готов к диалогу с Белым домом, но есть условие. По его словам, Россия готова к такому диалогу исключительно на условиях обсуждения актуальных вопросов в комплексе, а не тех, что в текущий момент доминируют в повестке.
Дмитрий Песков
При этом известно, что ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что якобы появилась договоренность с представителями администрации Соединенных Штатов о контактах по двусторонним вопросам. По его словам, о диалоге заявили с целью, чтобы до конца не разрушить отношения. Якобы инициатива в этом вопросе исходит именно от американских властей.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что якобы некоторые союзники Киева заинтересованы в том, чтобы заморозить войну в Украине. Якобы это приемлемый вариант для Соединенных Штатов, которые хотят перед президентскими выборами сделать из Джо Байдена "миротворца", который смог остановить кровавую войну в Украине.
В то же время известно, что в РФ соглашаются на переговоры по вопросу прекращения боевых действий только с учетом "новых реалий на земле". То есть в Кремле хотят, чтобы Киев отдал России временно оккупированные территории. Для Украины такие условия являются неприемлемыми.
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