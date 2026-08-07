Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что Варшава и дальше будет поддерживать Украину в противостоянии российской агрессии, ведь это непосредственно отвечает национальным интересам Польши. В то же время он подчеркнул, что сотрудничество с Киевом не означает отказ польской стороны от собственной позиции по историческим вопросам. Об этом польский лидер заявил во время выступления по случаю годовщины пребывания в должности.

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По словам Навроцкого, для Польши важно, чтобы Украина успешно сдерживала российскую военную машину и не позволила угрозе приблизиться к польским границам.

"Интерес Польши состоит в том, чтобы Украина и украинские военные как можно лучше справлялись с постсоветской Российской Федерацией и держали ее подальше от Польши", – заявил президент.

Он подчеркнул, что поддержка Киева – прагматичное решение, продиктованное вопросами безопасности самой Польши.

"Там, где бьют московитов – Польша помогает даже если непосредственно не участвует в войне. Это в стратегических интересах Польши", – отметил Навроцкий.

Заявления польского президента вызвали резкую реакцию Москвы. Официальная представительница МИД РФ Мария Захарова обвинила Навроцкого в якобы "русофобии" и заявила, что именно политика нынешней польской власти привела к разрушению отношений между двумя странами.

"Клиническая русофобия, по-видимому, влияет на когнитивные способности. Гданьский музейщик забыл, что Россия и Польша имеют общую границу. Украины и украинцев между нами нет. Раньше это была граница взаимовыгодного сотрудничества, от которой усилиями Навроцких и Сикорских ничего не осталось", – заявила Захарова.

Портал "Комментарии" уже писал , что после того как Украина смогла сдержать российское наступление и нанесла ряд ощутимых ударов по военной и экономической инфраструктуре РФ, ключевой вопрос заключается уже не только в действиях Киева, но и в готовности западных союзников усилить поддержку. Об этом заявил политолог Валерий Клочок, комментируя материал Bloomberg о рисках потери шанса для завершения войны.