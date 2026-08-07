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У Кремлі страшна істерика через гучне рішення Навроцького щодо України: про що йдеться

Президент Польщі наголосив, що допомога Україні у протистоянні російській агресії повністю відповідає національним інтересам Варшави

7 серпня 2026, 21:30
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Клименко Елена

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що Варшава й надалі підтримуватиме Україну у протистоянні російській агресії, адже це безпосередньо відповідає національним інтересам Польщі. Водночас він наголосив, що співпраця з Києвом не означає відмову польської сторони від власної позиції щодо історичних питань. Про це польський лідер заявив під час виступу з нагоди річниці перебування на посаді.

У Кремлі страшна істерика через гучне рішення Навроцького щодо України: про що йдеться

Фото: з відкритих джерел

За словами Навроцького, для Польщі принципово важливо, щоб Україна успішно стримувала російську військову машину та не дозволила загрозі наблизитися до польських кордонів.

"Інтерес Польщі полягає в тому, щоб Україна і українські військові якнайкраще давали раду з пострадянською Російською Федерацією і тримали її якнайдалі від Польщі", – заявив президент. 

Він підкреслив, що підтримка Києва є прагматичним рішенням, продиктованим питаннями безпеки самої Польщі.

"Там, де б'ють московитів – Польща допомагає, навіть якщо безпосередньо не бере участі у війні. Це у стратегічних інтересах Польщі", – наголосив Навроцький.

Заяви польського президента викликали різку реакцію Москви. Офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова звинуватила Навроцького у нібито "русофобії" та заявила, що саме політика нинішньої польської влади призвела до руйнування відносин між двома країнами.

"Клінічна русофобія, очевидно, впливає на когнітивні здібності. Гданський музейник забув, що Росія та Польща мають спільний кордон. України та українців між нами немає. Раніше це був кордон взаємовигідної співпраці, від якої зусиллями Навроцьких і Сікорських нічого не залишилося", – заявила Захарова.

Портал "Коментарі" вже писав, що після того як Україна змогла стримати російський наступ і завдала низки відчутних ударів по військовій та економічній інфраструктурі РФ, ключове питання полягає вже не лише у діях Києва, а й у готовності західних союзників посилити підтримку. На цьому наголосив політолог Валерій Клочок, коментуючи матеріал Bloomberg про ризики втрати шансу для завершення війни.



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