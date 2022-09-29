В Кремле торжественно анонсировали аннексию украинских территорий

Завтра, 30 сентября, депутаты Госдумы РФ прибудут в Кремль. Они уже получили приглашения на собрание, которое организовывается, судя по всему, ради аннексии временно захваченных украинских территорий в результате полномасштабного российского вторжения.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Как сообщили росСМИ, заседание начнется в 15:00 по московскому времени (аналогичное с киевским). Ни темы собрания, ни анонса, о чем будет идти речь на собрании не сообщается, но главным вопросом, скорее всего станет аннексия временно оккупированных регионов Украины по результатам фейковых "референдумов".

Стоит отметить, что ранее в аналитики американского Института изучения войны (ISW) не исключали, что Кремль может временно отложить объявление об аннексии оккупированных Россией украинских территорий (соответствующее заявление Путин, предположительно, может сделать 30 сентября), чтобы лучше подготовить российское информационное пространство и организацию. Тем временем украинский президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 28 сентября основной акцент сделал на переговорах с мировыми лидерами (премьерами Великобритании и Канады, президентом Турции, канцлером Германии, генсеком ООН, президентом Европейского Совета) по поводу непризнания "референдумов" о присоединении к РФ новых украинских территорий. Также поблагодарил США за новый пакет военной помощи на 1 миллиард долларов. Какой из вариантов дальнейшего развития событий видится наиболее вероятным? Есть ли вероятность, что попытка аннексии новых территорий ускорит развал РФ? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.





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