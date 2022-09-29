Почему Кремль может временно отложить объявление об аннексии – ускорит ли это развал РФ

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) не исключают, что Кремль может временно отложить объявление об аннексии оккупированных Россией украинских территорий (соответствующее заявление Путин, предположительно, может сделать 30 сентября), чтобы лучше подготовить российское информационное пространство и организацию. Тем временем украинский президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 28 сентября основной акцент сделал на переговорах с мировыми лидерами (премьерами Великобритании и Канады, президентом Турции, канцлером Германии, генсеком ООН, президентом Европейского Совета) по поводу непризнания "референдумов" о присоединении к РФ новых украинских территорий. Также поблагодарил США за новый пакет военной помощи на 1 миллиард долларов. Какой из вариантов дальнейшего развития событий видится наиболее вероятным? Есть ли вероятность, что попытка аннексии новых территорий ускорит развал РФ? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Аннексия создаст все необходимые предпосылки для преодоления так называемого Рубикона

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик рассуждает так:

"Похоже, что в России не понимают все возможные последствия псевдореферендумов и новых аннексий, рассматривая это скорее, как некий политтехнологический шаг, способ упрочнения путинского режима. Поэтому сейчас видим материалы в "Медузе", ряде других изданий, заявления от инсайдеров от российской власти, что переносятся сроки юридического оформления аннексии на начало октября (хоть всё должно было произойти в конце сентября). Но сроки сдвигаются на неделю. И это связано с тем, что рейтинги власти падают. А возможный плюс, профит – политтехнологический, информационный – от аннексий не перекрывает негативный эффект от мобилизации. Поэтому само по себе это событие не принесет желательного информационного эффекта для путинского режима".

Это, продолжает эксперт, если говорить чисто политтехнологически. Глобально же аннексия создаст все необходимые предпосылки для преодоления так называемого Рубикона.

"Отыграть назад уже будет невозможно. Если Россия аннексирует новые украинские территории, этого никогда не признают ни Украина, ни весь цивилизованный мир. Путин планировал предложить некую новую реальность в ноябре на саммите глав "Большой двадцатки". Мол, вот такая теперь ситуация – так, давайте со мной договаривайтесь. Принимайте это как данность. Но уже понятно, что никто этого не примет. Украина будет и дальше наступать, отбивая свои территории. Запад увеличит количество помощи нашей стране, в том числе предоставив оружие, которое позволит наносить удары по непосредственно российским территориям вплоть до Москвы. Соответственно, Путину придется исходить из того, что у него есть агрессия против территории непосредственно РФ. И он себя загонит в некую ловушку", – уверен Виталий Кулик.

По его словам, имеется небольшая развилка. Кремль, к примеру, может заявить, что теперь это не "специальная военная", а антитеррористическая или контртеррористическая операция. Что это не регулярные "силы вторжения Украины на российскую территорию", а какие-то "террористы, боевики". И тогда не применимы положения военной доктрины, предусматривающие возможность нанесения ядерного удара.

"Но мы все понимаем, что Путин подталкивает себя именно к ядерной ловушке. И ядерный удар становится всё более вероятным. А это значит коллапс. После этого Россия вычеркивается из договороспособных субъектов. Есть большая вероятность того, что будут разорваны все экономические и политические контакты. Блокада. Создание всех необходимых условий для полной изоляции российской власти. Оказание максимального давления, инспирация внутренних конфликтов. В итоге – схлопывание России тоже в некую развилку: каскадный развал или болото, превращение в "черную дыру", когда функции государства будут отмирать постепенно, – поясняет Виталий Кулик. – Мне кажется, для населения, проживающего на той территории, каскадный развал был бы лучше. Он хотя бы дает возможность выживать в новых независимых государствах, которые появятся на территории бывшей РФ. А "черная дыра" – это разрушение социума как такового".

От псевдорефендумов получают выгоду те люди, которые сидят на "откатах" от их реализации, но при этом не засветились и еще могут сбежать из России

Основатель социологической компании Active Group, политический эксперт Андрей Еременко не исключает, что Кремль может отложить объявление об аннексии новых украинских территорий.

"Мы уже не раз видели ситуацию, когда российские власти обещали сделать что-то "прям завтра", а потом это как-то забывалось. Это касается и псевдореферендумов в начале войны на Донбассе, и недавней истории с подготовкой судилища над защитниками Мариуполя. Когда уже всё приготовили, клетки на сцене расставили, а потом "азовцев" поменяли на Медведчука, – напоминает эксперт. – Так что Кремль периодически кричит "я сейчас всем покажу", а потом ставит ситуацию на паузу. Наплевав на мнение аудитории и на то, что ей пропагандисты говорили ранее".

Впрочем, отмечает Андрей Еременко, не исключено, что аннексию всё же объявят. Он акцентирует, что на международном уровне комплект псевдореферендумы+мобилизция+ядерные угрозы со стороны РФ уже привели к увеличению военной помощи Украине. Американцы объявили новые поставки на миллиард (включая HIMARS), европейцы обещают новые поставки. Помощь Украине явно усиливается.

"Что касается ускорения развала РФ из-за эскалации, то тут надо говорить скорее о крахе нынешней системы власти – путинизма. Всё происходящее это падение, безусловно, ускоряет, – уверен эксперт. – В том числе по банальным экономическим причинам. Причем не столько новая аннексия (хоть это тоже будет удар по экономике), сколько в комплекте с мобилизацией. В РФ уже останавливается экономика. Люди бегут за границу, прячутся от военкомов у родственников, уходят в "подполье". Соответственно – прекращают заниматься активной экономической деятельностью. Уже видно сокращение потребления, россияне начали резко экономить. И остатки экономики падают быстрее. Всё идет по нарастающей. Аннексия в комплекте с мобилизацией, с проигрываемой россиянами войной (а ВСУ продолжают деоккупацию украинских территорий) лишь ускорит эти процессы, включая падение путинизма".

Андрей Еременко резюмирует: от псевдорефендумов получают выгоду те люди, которые сидят на "откатах" от их реализации, но при этом не засветились и еще могут сбежать из России. Сам же этот шаг ускоряет все негативные процессы для страны-агрессора.

На наших глазах разрушается не только собственно ООН, но и вообще система международной безопасности

Политтехнолог, специалист по антикризисным кампаниям Денис Богуш напоминает, что по поводу псевдореферендумов уже был Совбез ООН. И там поднимался вопрос, что сама данная организация основана на том, что страны, входящие в нее, не будут иметь территориальных претензий друг к другу. Это базовый постулат ООН. И тут получается, что одна из стран-основателей Организации Объединенных Наций, постоянный представитель Совбеза ООН, захватывает территорию другой страны, которая также является членом ООН. То есть, отмечает эксперт, на наших глазах разрушается не только собственно ООН, но и вообще система международной безопасности.

"Последствия всего этого будут катастрофическими и для России как страны-агрессора, и для самой ООН. Понятно, что подавляющее большинство государств не признают аннексию. Ну, а Сирия и прочие сателлиты и друзья РФ (представители которых были наблюдателями на псевдореферендумах) могут и признать. Что, опять же, подрывает основы ООН", – акцентирует Денис Богуш.

Понятное дело, продолжает он, что после этого Россия получит больше санкций, а Украина, возможно, больше вооружения.

"Но вопрос глобальнее, – считает эксперт. – Он экзистенциональный. Полностью повторяется ситуация с Лигой наций, которая была до Второй мировой войны. Она допустила агрессию гитлеровской Германии против многих государств. И в итоге была упразднена. Ей на смену после победы над Германией и ее союзниками пришла ООН. А теперь мы на пороге развала ООН. Уверен, когда эта война закончится (не сомневаюсь, что победой Украины и стоящего на нашей стороне цивилизованного мира), появится новая организация, отвечающая за международную безопасность. Вполне возможно, что инициатором ее создания, лидером в принятии соответствующих решений станет именно Украина".

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