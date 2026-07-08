В Кремле положительно оценили решение Международного олимпийского комитета относительно членства Олимпийского комитета России, назвав его важным этапом на пути к восстановлению полноценного сотрудничества с олимпийским движением.

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков в комментарии российским СМИ заявил, что принятое МОК решение имеет принципиальное значение для дальнейшего развития отношений между организациями. По его словам, Москва рассчитывает, что этот шаг станет отправной точкой для постепенного возвращения к полноценному взаимодействию.

Представитель Кремля отметил, что российская сторона рассматривает решение Международного олимпийского комитета как позитивный сигнал и надеется на последовательное снятие ограничений, которые в последние годы существенно осложнили участие российских спортивных структур в международной олимпийской системе.

Заявление Пескова прозвучало на фоне продолжающихся дискуссий о будущем участия российских спортсменов в крупнейших мировых соревнованиях. После начала полномасштабной войны против Украины российский спорт столкнулся с беспрецедентными санкциями со стороны международных федераций и олимпийского движения.

Несмотря на отдельные решения, позволяющие части спортсменов выступать в нейтральном статусе, вопрос полноценного возвращения российских организаций в международный спорт остается одним из наиболее политически чувствительных.

В Кремле дают понять, что рассчитывают на дальнейшее смягчение позиции международных спортивных структур. Однако пока остается открытым вопрос, станет ли решение МОК действительно первым шагом к восстановлению прежних отношений или останется лишь отдельным исключением без серьезных последствий для российского спорта.

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