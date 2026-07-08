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У Кремлі побачили сигнал до повернення Росії до цивілізованого світу: Пєсков зробив заяву

Москва розраховує, що відновлення членства Олімпійського комітету Росії стане початком повної нормалізації відносин зі світовим олімпійським рухом

8 липня 2026, 14:10
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Кравцев Сергей

У Кремлі позитивно оцінили рішення Міжнародного олімпійського комітету щодо членства Олімпійського комітету Росії, назвавши його важливим етапом на шляху відновлення повноцінної співпраці з олімпійським рухом.

У Кремлі побачили сигнал до повернення Росії до цивілізованого світу: Пєсков зробив заяву

Дмитро Пєсков. Фото: з відкритих джерел

Прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков у коментарі російським ЗМІ заявив, що ухвалене МОК рішення має принципове значення для подальшого розвитку відносин між організаціями. За його словами, Москва розраховує, що цей крок стане відправною точкою для поступового повернення до повноцінної взаємодії.

Представник Кремля зазначив, що російська сторона розглядає рішення Міжнародного олімпійського комітету як позитивний сигнал і сподівається на послідовне зняття обмежень, які останніми роками суттєво ускладнили участь російських спортивних структур у міжнародній олімпійській системі.

Заява Пєскова прозвучала на тлі дискусій про майбутню участь російських спортсменів у найбільших світових змаганнях. Після початку повномасштабної війни проти України російський спорт зіштовхнувся із безпрецедентними санкціями з боку міжнародних федерацій та олімпійського руху.

Незважаючи на окремі рішення, що дозволяють частині спортсменів виступати в нейтральному статусі, питання повноцінного повернення російських організацій до міжнародного спорту залишається одним з найбільш політично чутливих.

У Кремлі дають зрозуміти, що розраховують на подальше пом'якшення позиції міжнародних спортивних структур. Однак поки що залишається відкритим питання, чи стане рішення МОК справді першим кроком до відновлення колишніх відносин чи залишиться лише окремим винятком без серйозних наслідків для російського спорту.

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