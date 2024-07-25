В Кремле уже допускают переговоры с Киевом и при президентстве Владимира Зеленского, хотя и отмечают, что вопрос непростой.

Дмитрий Песков

"Вопрос непростой. С юридической точки зрения эта проблема на повестке дня, но с практической точки зрения мы открыты для достижения наших целей путем переговоров, поэтому здесь возможны разные варианты", — заявил спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков.

В частности, в качестве так называемых препятствий, которые необходимо преодолеть для начала переговоров, представитель Кремля указал на "утрату легитимности" Зеленского в качестве президента.

"Помимо общей проблемы с легитимностью, есть еще проблема с фактически законодательным запретом на какие-либо контакты и переговоры с российской стороной, все эти запреты действуют. Поэтому здесь много всего еще предстоит прояснить и услышать нам с вами какие-то разъяснения", — добавил Песков.

При этом он в очередной раз подчеркнул, что якобы террористическая Россия "открыта" к переговорам.

"Но сначала нужно понять, насколько готова Украина, правительство страны, украинская сторона, и насколько она имеет разрешение на это от своих кураторов, потому что вы видите, что пока очень разные заявления звучат, и пока не совсем понятно", — заявил Песков.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Владимир Зеленский и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявляли, что они не исключают проведения переговоров с РФ при определенных условиях. В то же время в РФ по-хамски отреагировали на такие слова. В частности, в Госдуме заявляли, что вообще неважно, готова Украина к переговорам или нет, важно только то, хочет ли этих переговоров Запад и готов ли он выполнить все требования России.



