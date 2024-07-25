В Кремле уже допускают переговоры с Киевом и «нелегитимным» Зеленским

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
В Кремле уже допускают переговоры с Киевом и при президентстве Владимира Зеленского, хотя и отмечают, что вопрос непростой.
Дмитрий Песков
В частности, в качестве так называемых препятствий, которые необходимо преодолеть для начала переговоров, представитель Кремля указал на "утрату легитимности" Зеленского в качестве президента.
При этом он в очередной раз подчеркнул, что якобы террористическая Россия "открыта" к переговорам.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Владимир Зеленский и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявляли, что они не исключают проведения переговоров с РФ при определенных условиях. В то же время в РФ по-хамски отреагировали на такие слова. В частности, в Госдуме заявляли, что вообще неважно, готова Украина к переговорам или нет, важно только то, хочет ли этих переговоров Запад и готов ли он выполнить все требования России.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!