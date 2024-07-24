Готовность Киева к переговорам с Россией вообще не имеет никакого значения, заявил глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов.

Андрей Картаполов

"Переговоры будут тогда, когда западные кураторы Украины будут готовы принят условия России", — заявил депутат страны-агрессора.

При этом он утверждает, что позиция Украины в этом вопросе якобы вообще не играет никакой роли, поскольку якобы в Киеве сделают ровно то, что ему скажут на Западе.

В то же время Картаполов заявил, что Россия пойдет на переговоры, когда в договоре будут зафиксированы все условия и требования РФ.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба впервые с начала полномасштабной войны с Россией прибыл в Китай. В первом своем видео он сообщил, что также будет обсуждать и вопрос прекращения войны в Украине.

24 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в беседе с китайским коллегой Ван И заявил, что украинские власти готовы вступить в диалог с Россией по поводу завершения военного конфликта. Ван И в ответ отметил приверженность Пекина политическому варианту разрешению военного конфликта между РФ и Украиной и заверил, что страна продолжит играть конструктивную роль в его урегулировании.

При этом в росСМИ утверждают, что в Москве не верят в искренность намерений Украины относительно переговоров с Россией. Там отмечают, что якобы если бы Киев действительно был настроен на проведение переговоров с Россией, то он бы отменил запрет на такие действия. Очевидно, там имеют в виду указ президента Владимира Зеленского, который запрещает проводить любые прямые переговоры со страной-агрессором.



