В Кремле уже нашли замену Шойгу: кто может стать новым министром

После неуспешного переворота владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, в России активно обсуждают то, что в Кремле могли пообещать уволить министра обороны России Сергея Шойгу.

Алексей Дюмин (фото из открытых источников)

Российские пропагандисты даже начали искать замену Шойгу. Следовательно, по их словам, новым главой оборонного ведомства может стать бывший охранник Путина, а сегодня губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

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Российские "военкоры" пишут, что якобы вчера именно Дюмин ездил на переговоры с Пригожиным и смог договориться с ними прекратить бунт.

В свою очередь, пресс-служба Тульской области назвала сообщение о том, что губернатор Алексей Дюмин принимал участие в переговорах с Пригожиным "недостоверными".

В сети пользователи пишут, что Дюмин просто не хочет привлекать к себе внимание. Ведь якобы боится, что его будут считать новым преемником Путина, а сегодня такая популярность опасна.

Известно, что Алексей Дюмин был телохранителем президента России с 1999 по 2007 годы. А когда правительство РФ возглавило Путин, Дюмин стал его личным адъютантом.

В 2012 г. он работал в управлении Службы безопасности президента России ФСО России. В 2014 году был назначен заместителем начальника ГРУ. В 2015 году – начальник Главного штаба Сухопутных войск – первый заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками. В этом же году он назначен заместителем министра обороны Шойгу.

В 2016 году его назначили исполняющим обязанности губернатора Тульской области. Известно, что Дюмин является подсанкционным лицом во многих странах мира.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин не простит мятежа : Пригожина могут убить в Беларуси.