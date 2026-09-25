В Кремле уже "сносит крышу": сбывается наибольший страх Путина

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Кречмаровская Наталия
Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов рассказал об интересной новости из России. Там, похоже, все не желают поддерживать позицию Путина и выступают против войны в Украине.
Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"
Эксперт рассказал, что произошел уже второй "выпад" против войны. Сначала острое заявление сделал мэр Москвы Собянин, а сейчас не менее резкую речь произнес лидер Компартии России Зюганов. По словам Жданова, заявление "карманного оппозиционера" о необходимости срочно завершить войну вызвало шок в Кремле. Российский политик убежден, что при сохранении нынешнего курса Россия проиграет.
Он отметил, что статус Зюганова особенно опасен для администрации Путин. Ведь это не просто какой-то активист, это лидер крупнейшей оппозиционной партии, десятилетиями входящей в высшую политическую систему, он также регулярно общается с Путиным.
По словам Жданова, в Кремле опасаются, что слова Зюганова отражают настроения части чиновников, депутатов и руководителей регионов, уставших от военных расходов, слабого экономического роста и отсутствия постоянного срока завершения войны.
Напомним: портал "Комментарии" писал, при каком условии Путин завершит войну даже без оккупации всего Донбасса, по версии ИИ.