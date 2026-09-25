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В Кремле уже "сносит крышу": сбывается наибольший страх Путина

Эксперт Жданов рассказал, как в Кремле отреагировали на заявление "карманного оппозиционера" Зюганова

25 сентября 2026, 14:16
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Кречмаровская Наталия

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов рассказал об интересной новости из России. Там, похоже, все не желают поддерживать позицию Путина и выступают против войны в Украине.

В Кремле уже "сносит крышу": сбывается наибольший страх Путина

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Эксперт рассказал, что произошел уже второй "выпад" против войны. Сначала острое заявление сделал мэр Москвы Собянин, а сейчас не менее резкую речь произнес лидер Компартии России Зюганов. По словам Жданова, заявление "карманного оппозиционера" о необходимости срочно завершить войну вызвало шок в Кремле. Российский политик убежден, что при сохранении нынешнего курса Россия проиграет.

"В администрации президента РФ не ожидали такой формулировки от политика, который все последние годы оставался частью управляемой парламентской системы. Источники утверждают, что выступление не было согласовано с внутриполитическим блоком. Сергей Кириенко, один из идеологов партии войны, заметно растерялся, когда получил расшифровку брифинга, и начал выяснять, почему представители КПРФ заранее не предупредили Кремль о содержании заявления", – рассказал эксперт.

Он отметил, что статус Зюганова особенно опасен для администрации Путин. Ведь это не просто какой-то активист, это лидер крупнейшей оппозиционной партии, десятилетиями входящей в высшую политическую систему, он также регулярно общается с Путиным.

По словам Жданова, в Кремле опасаются, что слова Зюганова отражают настроения части чиновников, депутатов и руководителей регионов, уставших от военных расходов, слабого экономического роста и отсутствия постоянного срока завершения войны.

"Если подобные заявления начнут делать другие системные политики, прежде всего единство элит исчезнет публично. То есть котел закипает и пар из-под крышки котла потихоньку начинает сочиться. В ближайшее время крышку котла сорвет, и вот тогда — это то, чего больше всего боится Путин — произойдет раскол элит и начало внутренних распрей”, — подытожил эксперт.

Напомним: портал "Комментарии" писал, при каком условии Путин завершит войну даже без оккупации всего Донбасса, по версии ИИ.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Qnmc8Dm1Z9c
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