У Кремлі уже “зносить дах”: справджується найбільший страх Путіна

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Кречмаровская Наталия
Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов розповів про цікаву новину з Росії. Там, схоже, все не хочуть підтримувати позицію Путіна та виступають проти війни в Україні.
Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"
Експерт розповів, що стався уже другий “випад” проти війни. Спершу гостру заяву зробив мер Москви Собянін, а зараз не менш різку промову виголосив лідер Компартії Росії Зюганов. За словами Жданова, заява “кишенькового опозиціонера” про необхідність терміново завершити війну викликала шок у Кремлі. Російський політик переконаний, що при збереженні нинішнього курсу Росія програє.
Він зазначив, що статус Зюганова є особливо небезпечним для адміністрації Путін. Адже це не просто якийсь активіст, це лідер найбільшої опозиційної партії, що десятиліттями входить у вищу політичну систему, і регулярно спілкується з Путіним.
За словами Жданова, у Кремлі побоюються, що слова Зюганова відображають настрої частини чиновників, депутатів і керівників регіонів, які втомилися від воєнних витрат, слабкого економічного зростання і відсутності постійного терміну завершення війни.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, за якої умови Путін завершить війну навіть без окупації всього Донбасу, за версією ШІ.