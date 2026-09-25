У Кремлі уже “зносить дах”: справджується найбільший страх Путіна

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов розповів про цікаву новину з Росії. Там, схоже, все не хочуть підтримувати позицію Путіна та виступають проти війни в Україні.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Експерт розповів, що стався уже другий “випад” проти війни. Спершу гостру заяву зробив мер Москви Собянін, а зараз не менш різку промову виголосив лідер Компартії Росії Зюганов. За словами Жданова, заява “кишенькового опозиціонера” про необхідність терміново завершити війну викликала шок у Кремлі. Російський політик переконаний, що при збереженні нинішнього курсу Росія програє.

“В адміністрації президента РФ не очікували такого формулювання від політика, який усі останні роки залишався частиною керованої парламентської системи. Джерела стверджують, що виступ не був погоджений з внутрішньополітичним блоком. Сергій Кирієнко, один з ідеологів партії війни, помітно розгубився, коли отримав розшифровку брифінгу, і почав з'ясовувати, чому представники КПРФ заздалегідь не попередили Кремль про зміст заяви”, — розповів експерт.

Він зазначив, що статус Зюганова є особливо небезпечним для адміністрації Путін. Адже це не просто якийсь активіст, це лідер найбільшої опозиційної партії, що десятиліттями входить у вищу політичну систему, і регулярно спілкується з Путіним.

За словами Жданова, у Кремлі побоюються, що слова Зюганова відображають настрої частини чиновників, депутатів і керівників регіонів, які втомилися від воєнних витрат, слабкого економічного зростання і відсутності постійного терміну завершення війни.

“Якщо подібні заяви почнуть робити інші системні політики, перш за все єдність еліт зникне публічно. Тобто котел закипає і пар із-під кришки котла потихеньку починає сочитися. Найближчим часом кришку котла зірве, і ось тоді — це те, чого найбільше боїться Путін — відбудеться розкол еліт і початок внутрішніх чвар”, — підсумував експерт.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, за якої умови Путін завершить війну навіть без окупації всього Донбасу, за версією ШІ.



