В Кремле уже заговорили о "новой цели" войны против Украины

В Кремле уже заговорили о "новой цели" войны РФ против Украины. Соответствующее заявление сделал спикер российского президента Владимира Путина — Дмитрий Песков , пишет vedomosti.ru .

Дмитрий Песков (фото из открытых источников)

Война будет продолжаться, чтобы не было обстрелов российской территории, заявил пресс-секретарь Путина, комментируя информацию о якобы обстреле Белгородской области защитниками Украины.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"В целом мы, естественно, самым решительным образом это осуждаем. Продолжается специальная военная операция и будет продолжаться, чтобы этого не было", — утверждал спикер Путина.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в разведке рассказали, действительно ли у россиян нет больше ресурсов для продолжения наступления. Российская армия уже не имеет возможностей, ресурсов и резервов для повторения масштабных наступательных действий, но к обороне они готовились долгое время. Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов. Разведчик отметил, что энергетический блицкриг россиян провалился, зима закончилась, и сейчас основной целью ракетных ударов РФ есть военные объекты, силы и средства, техника ВСУ. При этом Андрей Юсов отметил, что у россиян достаточно непростая ситуация, учитывая санкции, ограниченные возможности российского ВПК, поэтому они сейчас активно ищут по всему миру средства компенсации и изменения не только в отношении шахедов.

Также "Комментарии" писали о том, что над Москвой снова черный дым. В последнее время в столице РФ все чаще происходят чрезвычайные происшествия, пожары. Сегодняшний день не стал исключением – в Москве вспыхнул серьезный пожар. Предварительно вспыхнул мусор в районе завода "Москвич". Как известно, площадь пожара уже охватила 70 квадратных метров. Между тем в сети публикуют видео, где можно увидеть огромный столб поднявшегося в небо дыма. Некоторые источники пишут, что одноэтажный ангар горит в промышленной зоне на юго-востоке Москвы.