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В Кремле в очередной раз сменили цель «спецоперации» в Украине

В войне против Украине Россия якобы борется с доминированием США

сегодня, 15:42
Автор:

Кравцев Сергей
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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что война в Украине "призвана положить конец курсу США и других стран Запада на безоглядное доминирование". Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "РИА Новости".

В Кремле в очередной раз сменили цель «спецоперации» в Украине

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

Интересно, что несмотря на то, что война, которую Россия называет "военной спецоперацией" идет уже второй месяц, ранее о такой цели Кремля не было известно. Никто из спикеров Кремля ее не заявлял, зато звучали другие пропагандистские месседжи.

Фактически Сергей Лавров обвинил США в том, что Вашингтон расширяет свое влияние на международной арене. И именно "военной спецоперацией" в Украине Россия решила положить конец доминированию США, ведя войну против украинского народа, где не было и нет американцев.

Министр иностранных дел РФ также обвинил США в нарушении международного права, в результате чего Вашингтоном и выстраивается яркое доминирование над рядом западных государств. 

Не так давно в Москве также заявили, что "военная спецоперация" в Украине призвана не допустить начало Третьей мировой войны. Как и в сегодняшнем эпизоде – объяснение от Кремля не последовало.

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Источник: https://ria.ru/20220411/operatsiya-1782906092.html
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Обсуждения

Пенсіонер Петренко

сегодня, 15:46

Більш дебільного пояснення нападу на Україну кінськоголовий не міг придумати ? Оскільки , за словами "унилой лошаді" , США порушували права людини й розширюють свій вплив у світі , то чого ж ерефія не напала на США ? Мабуть тому , що за напад й грабунки від Штатів боялася отримати так по зубах , що й зуби повилітували б ? А от пограбувати й захопити території України орда вважала , що буде дуже легко . Ще й рабів захотіла прихопити . Саме тому й напала .

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