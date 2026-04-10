В Кремле вдруг заявили о «мире уже сегодня»: детали

В Кремле дерзко заявили, что пасхальное перемирие носит гуманитарный характер. В то же время Россия якобы "хочет не перемирия, а крепкого устойчивого мира". Как сообщает портал "Комментарии", соответствующее заявление сделал пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

В традиционной для российской пропаганды манере коверкать все Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он поддерживает перемирие на Пасху. При этом главный рупор Кремля сделал вид, что забыл, что именно Киев выдвинул эту идею.

Кроме того, в своем заявлении Песков упомянул о празднике Пасхи, который, по его словам, "святой праздник для нашей страны, а также для украинского народа".

Представитель Кремля еще раз повторил нарратив диктатора Владимира Путина, что якобы страна агрессорка "хочет мира". Он бросил лживые обвинения в адрес Украины, который, мол, настроена иначе.

"Мы может наступить сегодня, если президент Зеленский примет соответствующее решение, возьмет на себя ответственность и примет соответствующее решение", — отметил Дмитрий Песков.

глава Кремля Владимир Путин объявил о временном прекращении огня в войне против Украины, приуроченном к православной Пасхе. Как заявили в Кремле, режим тишины должен начаться 9 апреля в 16:00 по московскому времени и продлится до конца следующего дня.

Согласно распоряжению, министр обороны Андрей Белоусов и начальник Генштаба Валерий Герасимов получили указание остановить боевые действия по всем направлениям. При этом российским войскам предписано оставаться в полной боевой готовности в случае "провокаций". В Москве заявили, что рассчитывают на зеркальный шаг Киева. Однако реакция Украины остается сдержанной.

Президент Владимир Зеленский ранее неоднократно призывал к пасхальному перемирию, но выражал сомнения в искренности подобных инициатив Кремля. По его словам, Россия уже демонстрировала, что для нее нет ничего святого.



