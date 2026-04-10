У Кремлі раптом заявили про «мир вже сьогодні»: деталі

У Кремлі зухвало заявили, що великоднє перемир’я має гуманітарний характер. Водночас Росія нібито "хоче не перемир’я, а міцного сталого миру". Як інформує портал "Коментарі", відповідну заяву зробив прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков.

У традиційній для російської пропаганди манері перекручувати все Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі бачили заяву президента України Володимира Зеленського про те, що він підтримує перемир’я на Великдень. При цьому головний рупор Кремля зробив вигляд, що забув про те, що саме Київ висунув цю ідею.

Крім того, у своїй заяві Пєсков згадав про свято Великодня, яке, з його слів, "святе свято для нашої країни, а також для українського народу".

Представник Кремля вкотре повторив наратив диктатора Володимира Путіна, що нібито країна агресорка "хоче миру". Натомість він кинув брехливі звинувачення на адресу України, яка, мовляв, налаштована інакше.

"Ми може настати сьогодні, якщо президент Зеленський ухвалить відповідне рішення, візьме на себе відповідальність і ухвалить відповідне рішення", — зазначив Дмитро Пєсков.

глава Кремля Володимир Путін оголосив про тимчасове припинення вогню у війні проти України, приуроченому до православного Великодня. Як заявили у Кремлі, режим тиші має розпочатися 9 квітня о 16:00 за московським часом і триватиме до кінця наступного дня.

Згідно з розпорядженням, міністр оборони Андрій Білоусов та начальник Генштабу Валерій Герасимов отримали вказівку зупинити бойові дії на всіх напрямках. При цьому російським військам наказано залишатися у повній бойовій готовності у разі "провокацій". У Москві заявили, що розраховують на дзеркальний крок із боку Києва. Проте реакція України залишається стриманою.

Президент Володимир Зеленський раніше неодноразово закликав до великоднього перемир'я, але висловлював сумніви щодо щирості подібних ініціатив Кремля. За його словами, Росія вже демонструвала, що для неї немає нічого святого.



