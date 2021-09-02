В Кремле возмутились заявлением Вашингтона и Киева, что «Северный поток-2» представляет для кого-то угрозу

Москва "категорически не согласна" с тем заявлением, которое было озвучено на встрече президентом США и Украины в Вашингтоне о том, что "Северный поток-2" может представлять для кого-то угрозу. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на ряд вопросов представителей масс-медиа, пишет "Украинская правда".

Дмитрий Песков - фото ТАСС

Дмитрий Песков отметил, проект "Северный поток-2" совсем скоро будет введен в эксплуатацию, ведь его строительство вышло на финишную прямую. Спикер российского президента подчеркнул, Москве очень бы хотелось, чтобы, когда кто-то говорил о "Северном потоке-2", то в первую очередь имел ввиду чисто коммерческую составляющую. Другой подоплеки нет и быть не может. Россия преследовала только одну цель, продвигая этот проект — обеспечить энергобезопасность Европы.

Песков подчеркнул, что Кремль не принимает утверждение о том, что "Северный поток-2" представляет угрозу Европе и Украине. Это не соответствует действительности.

Отметим, такую реакцию Кремля вызвало совместное заявление лидеров США Украины о том, что обе страны выступают против "Северного потока-2".

Читайте также на портале "Комментарии" — Джо Байден дал гарантии президенту Зеленскому по "Северному потоку-2". Американский президент обещает ввести санкции, если запуск проекта навредит энергетической безопасности Украины.

Также ранее портал "Комментарии" сообщал, что "Северный поток-2" не имеет никакой перспективы. Спустя 30 лет трубопровод будет ценен только как груда металлолома.

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