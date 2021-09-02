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«Северный поток-2»: что гарантировал Байден на встрече с Зеленским

Байден "лично гарантирует" санкции против "Северного потока-2" в случае опасности для Украины

сегодня, 07:20
Автор:

Кравцев Сергей

Глава Белого Дома Джо Байден "лично гарантирует" новые санкции против "Северного потока-2" в случае нарушений и создания опасной ситуации для Украины. Об этом глава украинского государства Владимир Зеленский заявил во время общения со СМИ по итогам саммита с Байденом, пишет "Украинская правда".

«Северный поток-2»: что гарантировал Байден на встрече с Зеленским

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Исходя из заявления президента Украины Зеленского "Северный поток-2" все-таки будет запущен и США не будут препятствовать этому, когда проект вышел на финишную прямую. В то же время, Байденом было гарантировано, что, если у Украины появятся энергетические проблемы, связанные с запуском "Северного потока-2", то Вашингтон оперативно отреагирует. Байден дал понять, что санкции против "Северного потока-2" будут введены, независимо от того, кто попытается создать энергетические трудности для Украины или же проблемы, связанные с безопасностью Украины.

Зеленский также добавил, что в вопросе энергетической безопасности он услышал от Байдена слова про "обобщенную поддержку". Владимир Зеленский отметил, что помимо администрации Байдена на стороне Украины в вопросе "Северного потока-2" весь Конгресс США. Президент подчеркнул, что здесь у Киева больше, чем 100% поддержки и понимания.

Читайте также на портале "Комментарии" — посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что с запуском "Северного потока-2" – лидеры Запада должны гарантировать Украине членство в НАТО. Первым свое слово должны сказать Вашингтон и Берлин.

Также ранее портал "Комментарии" сообщал, что "Северный поток-2" спустя 30 лет превратится в груду метала. Известный журналист и телеведущий Евгений Киселев объяснил свои доводы.


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Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/09/2/7305776/
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