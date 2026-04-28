В Кремле впервые отреагировали на атаки дронов по Туапсе: Путин издал срочный указ

В Кремле впервые официально прокомментировали серию атак беспилотников на российский город Туапсе, где расположены нефтехранилища и важная инфраструктура для экспорта энергоресурсов. Москва обвинила Украину в попытке дестабилизировать мировой нефтяной рынок

Реакция Кремля на удары дронов по Туапсе.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин по телефону заслушал доклад главы МЧС РФ Александра Куренкова об инцидентах с атакой дронов по НПЗ в Туапсе и срочно отправил его на места ударов.

"Владимир Путин по телефону получил доклад министра МЧС Куренкова о вновь возникших в Туапсе пожарах после ударов украинских дронов. По поручению главы государства Куренков отправляется в Туапсе в ближайшее время, чтобы на месте проконтролировать ход работ по тушению пожаров на нефтехранилищах и ликвидации последствий", — сказал Песков.

В Кремле обвинили Украину, что повреждение объектов, связанных с экспортом российской нефти, может усугубить нехватку сырья на глобальных рынках.

"В данной ситуации важно отметить, что киевский режим в очередной раз нанес удар по нефтехранилищам, нефть в которых предназначалась для экспортных операций, т.е. для выполнения обязательств по экспортным контрактам. Таким образом киевский режим своими действиями и дальше увеличивает дефицит нефти на мировых рынках, и без того испытывает значительные трудности из-за ситуации в Ормузе", — добавил Песков.

Туапсе — один из ключевых черноморских центров перевалки российских нефтепродуктов. Региональный НПЗ и портовая инфраструктура имеют стратегическое значение для экспорта российского топлива.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у России серьезные проблемы. Сырский рассказал об ударах Украины по РФ.

Также "Комментарии" писали, что жители Туапсе устроили истерику из-за ударов по НПЗ в РФ.