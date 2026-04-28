Росія У Кремлі вперше відреагували на атаки дронів по Туапсе: Путін видав терміновий указ
У Кремлі вперше відреагували на атаки дронів по Туапсе: Путін видав терміновий указ

Москва заявила про пожежі на НПЗ в РФ і ризик дефіциту нафти у світі.

28 квітня 2026, 16:45
Slava Kot

У Кремлі вперше офіційно прокоментували серію атак безпілотників на російське місто Туапсе, де розташовані нафтосховища та важлива інфраструктура для експорту енергоресурсів. Москва звинуватила Україну у спробі дестабілізувати світовий нафтовий ринок.

У Кремлі вперше відреагували на атаки дронів по Туапсе: Путін видав терміновий указ

Реакція Кремля на удари дронів по Туапсе. Фото з відкритих джерел

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін телефоном заслухав доповідь глави МНС РФ Олександра Куренкова щодо інцидентів з атакою дронів по НПЗ у Туапсе та терміново відправив його на місця ударів.

"Володимир Путін по телефону отримав доповідь міністра МНС Куренкова про пожежі, що знову виникли в Туапсе після ударів українських дронів. За дорученням глави держави Куренков вирушає в Туапсе найближчим часом, щоб на місці проконтролювати хід робіт з гасіння пожеж на нафтосховищах і ліквідації наслідків", — сказав Пєсков.

У Кремлі звинуватили Україну, що пошкодження об’єктів, пов’язаних з експортом російської нафти, може посилити нестачу сировини на глобальних ринках. 

"У даній ситуації важливо відзначити, що київський режим в черговий раз завдав удару по нафтосховищам, нафта в яких призначалася для експортних операцій, тобто для виконання зобов'язань за експортними контрактами. Таким чином київський режим своїми діями і далі збільшує дефіцит нафти на світових ринках, і без того зазнає значних труднощів через ситуацію в Ормузі", — додав Пєсков.

Туапсе є одним із ключових чорноморських центрів перевалки російських нафтопродуктів. Регіональний НПЗ та портова інфраструктура мають стратегічне значення для експорту російського пального.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Росії серйозні проблеми. Сирський розповів про удари України по РФ.

Також "Коментарі" писали, що мешканці Туапсе вчинили істерику через удари по НПЗ в РФ.



