У Кремлі вперше відреагували на атаки дронів по Туапсе: Путін видав терміновий указ

Slava Kot
У Кремлі вперше офіційно прокоментували серію атак безпілотників на російське місто Туапсе, де розташовані нафтосховища та важлива інфраструктура для експорту енергоресурсів. Москва звинуватила Україну у спробі дестабілізувати світовий нафтовий ринок.
Реакція Кремля на удари дронів по Туапсе. Фото з відкритих джерел
Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін телефоном заслухав доповідь глави МНС РФ Олександра Куренкова щодо інцидентів з атакою дронів по НПЗ у Туапсе та терміново відправив його на місця ударів.
У Кремлі звинуватили Україну, що пошкодження об’єктів, пов’язаних з експортом російської нафти, може посилити нестачу сировини на глобальних ринках.
Туапсе є одним із ключових чорноморських центрів перевалки російських нафтопродуктів. Регіональний НПЗ та портова інфраструктура мають стратегічне значення для експорту російського пального.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Росії серйозні проблеми. Сирський розповів про удари України по РФ.
Також "Коментарі" писали, що мешканці Туапсе вчинили істерику через удари по НПЗ в РФ.