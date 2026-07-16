В Кремле впервые отреагировали на отставку Федорова: Песков сделал неожиданное заявление

В Кремле прокомментировали кадровые изменения в украинском правительстве и отставку министра обороны Михаила Федорова. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для Москвы личность главы украинского оборонного ведомства не имеет принципиального значения.

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

По словам представителя Кремля, российская сторона не связывает перспективы переговорного процесса с конкретными кадровыми решениями Киева. Песков подчеркнул, что Россия, по его утверждению, заинтересована не в фамилии министра обороны, а в том, чтобы украинская власть приняла решение, которое, как выразился он, позволило бы выйти на мирное урегулирование или завершить так называемую "специальную военную операцию".

Таким образом Кремль впервые публично отреагировал на увольнение Федорова, вокруг которого в последние дни развернулась одна из самых обсуждаемых политических тем в Украине. При этом Песков не стал комментировать причины кадровых перестановок и не дал оценки возможному назначению нового руководителя Минобороны.

Заявление прозвучало на фоне продолжающихся дискуссий о перспективах переговоров между Киевом и Москвой. Украинские власти неоднократно подчеркивали, что готовы к дипломатическому урегулированию исключительно при соблюдении международного права и уважении территориальной целостности Украины.

Тем временем в Киеве продолжается формирование обновленного правительства. После назначения нового премьер-министра ожидаются решения по руководителям ключевых министерств, включая Министерство обороны, кандидатуру главы которого в Верховную Раду вносит президент Украины.

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