logo

BTC/USD

64030

ETH/USD

1882.62

USD/UAH

44.75

EUR/UAH

51.07

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В Кремле впервые отреагировали на отставку Федорова: Песков сделал неожиданное заявление
commentss НОВОСТИ Все новости

В Кремле впервые отреагировали на отставку Федорова: Песков сделал неожиданное заявление

Москва утверждает, что ей неважно, кто возглавляет Минобороны Украины, но назвала главное условие для завершения войны

16 июля 2026, 13:19
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В Кремле прокомментировали кадровые изменения в украинском правительстве и отставку министра обороны Михаила Федорова. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для Москвы личность главы украинского оборонного ведомства не имеет принципиального значения.

В Кремле впервые отреагировали на отставку Федорова: Песков сделал неожиданное заявление

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

По словам представителя Кремля, российская сторона не связывает перспективы переговорного процесса с конкретными кадровыми решениями Киева. Песков подчеркнул, что Россия, по его утверждению, заинтересована не в фамилии министра обороны, а в том, чтобы украинская власть приняла решение, которое, как выразился он, позволило бы выйти на мирное урегулирование или завершить так называемую "специальную военную операцию".

Таким образом Кремль впервые публично отреагировал на увольнение Федорова, вокруг которого в последние дни развернулась одна из самых обсуждаемых политических тем в Украине. При этом Песков не стал комментировать причины кадровых перестановок и не дал оценки возможному назначению нового руководителя Минобороны.

Заявление прозвучало на фоне продолжающихся дискуссий о перспективах переговоров между Киевом и Москвой. Украинские власти неоднократно подчеркивали, что готовы к дипломатическому урегулированию исключительно при соблюдении международного права и уважении территориальной целостности Украины.

Тем временем в Киеве продолжается формирование обновленного правительства. После назначения нового премьер-министра ожидаются решения по руководителям ключевых министерств, включая Министерство обороны, кандидатуру главы которого в Верховную Раду вносит президент Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — Федоров вышел с громким заявлением на фоне отставки.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости