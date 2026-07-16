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У Кремлі вперше відреагували на відставку Федорова: Пєсков зробив несподівану заяву

Москва стверджує, що їй не має значення, хто очолює Міноборони України, але назвала головну умову для завершення війни

16 липня 2026, 13:19
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Кравцев Сергей

У Кремлі прокоментували кадрові зміни в українському уряді та відставку міністра оборони Михайла Федорова. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що для Москви особа глави українського оборонного відомства не має принципового значення.

У Кремлі вперше відреагували на відставку Федорова: Пєсков зробив несподівану заяву

Дмитро Пєсков. Фото: з відкритих джерел

За словами представника Кремля, російська сторона не пов'язує перспективи переговорного процесу із конкретними кадровими рішеннями Києва. Пєсков наголосив, що Росія, за його твердженням, зацікавлена не у прізвищі міністра оборони, а в тому, щоб українська влада ухвалила рішення, яке, як висловився він, дозволило б вийти на мирне врегулювання або завершити так звану "спеціальну військову операцію".

Таким чином Кремль вперше публічно відреагував на звільнення Федорова, навколо якого в останні дні розгорнулася одна з політичних тем, що найбільш обговорювалися в Україні. При цьому Пєсков не коментував причини кадрових перестановок і не дав оцінки можливому призначенню нового керівника Міноборони.

Заява прозвучала на тлі дискусій про перспективи переговорів між Києвом і Москвою. Українська влада неодноразово наголошувала, що готова до дипломатичного врегулювання виключно за дотримання міжнародного права та поваги до територіальної цілісності України.

Тим часом у Києві продовжується формування оновленого уряду. Після призначення нового прем'єр-міністра очікуються рішення щодо керівників ключових міністерств, включаючи Міністерство оборони, кандидатуру голови якого до Верховної Ради вносить президент України.

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