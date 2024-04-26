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В Кремле впервые признали угрозу распада РФ: что завил Патрушев

В Москве испугались потока мигрантов

сегодня, 16:25
Автор:
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Кравцев Сергей
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Нелегальная миграция создает условия для развала страны. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, выступая на XII Международной встрече высоких представителей по вопросам безопасности в Санкт-Петербурге.

В Кремле впервые признали угрозу распада РФ: что завил Патрушев

Николай Патрушев. Фото: из открытых источников

Соратник Путина заявил, что спровоцированные рукотворными кризисами потоки мигрантов и временно перемещённых лиц "разрушают этноконфессиональный баланс и формируют предпосылки не только для изменения границ, но и для распада стран".

"Нелегальная миграция тесно связана с террористическими угрозами, организованной преступностью, торговлей оружием, наркотиками, людьми и человеческими органами", — высказался Николай Патрушев.

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