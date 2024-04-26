В Кремле впервые признали угрозу распада РФ: что завил Патрушев

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Кравцев Сергей
Нелегальная миграция создает условия для развала страны. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, выступая на XII Международной встрече высоких представителей по вопросам безопасности в Санкт-Петербурге.
Николай Патрушев. Фото: из открытых источников
Соратник Путина заявил, что спровоцированные рукотворными кризисами потоки мигрантов и временно перемещённых лиц "разрушают этноконфессиональный баланс и формируют предпосылки не только для изменения границ, но и для распада стран".
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