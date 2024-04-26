Что происходит внутри России: к чему может привести конфликт между башнями Кремля

Россию ближе к путинской фейковой инаугурации, намеченной на 7 мая, похоже, начало пошатывать. Следственный комитет РФ задержал на два месяца замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого во взяточничестве и давно ведущего излишне роскошный образ жизни, несопоставимый с официальными расходами. Российский олигарх Владимир Потанин переносит свой бизнес в Китай. Якобы с согласия Путина. Но не факт. Ну, а самого Путина Европарламент признал нелегитимным президентом. О чем говорят эти события, могут ли они усилить нестабильность внутри страны-агрессора? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Путин и Шойгу. Фото из открытых источников

Изменение баланса сил между башнями Кремля может иметь характер цепной реакции

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко поделился таким комментарием:

"Я не сторонник выдавать желаемое за действительное. Очевидно, что история с замминистра обороны Ивановым, который очень близок к Шойгу, это очередное проявление разборок между башнями Кремля. Конкуренции в ближайшем окружении Путина. Вероятно, вскоре мы увидим что-то похожее... Много слухов о возможности смены правительства, каких-то кадровых перестановках. Подобное после переизбрания Путина происходило уже не раз. Он любит перетасовывать команду. А сейчас, в условиях войны с Украиной и конфликта с Западом любая такая перетасовка – это изменение баланса сил. Что провоцирует активизацию борьбы в путинском окружении".

Вряд ли такая борьба приведет к изменению внутренней ситуации в России, считает эксперт. По его мнению, задержание того же Иванова выглядит как целенаправленное ослабление позиций Шойгу.

"Что было бы выгодно многим, включая самого Путина. После того, как устранили Пригожина, позиции Шойгу усилились. Это не нравится представителям других группировок, входящих в нынешнюю российскую власть. Вот Шойгу и решили ослабить", – поясняет политолог.

Он предполагает, что многое будет зависеть от дальнейшей судьбы Шойгу. Если после переформатирования правительства он сохранит пост, значит, кардинальных перестановок не будет. А вот, если его уберут, это сигнализирует о новом витке борьбы за власть.

"Изменение баланса сил между башнями Кремля может иметь характер цепной реакции, – подчеркивает Владимир Фесенко. – Но пока не видно предпосылок, чтоб эта борьба привела к изменению внутриполитической ситуации в РФ, к изменению российской политики, в том числе, в ракурсе войны против Украины".

Ну, а решение Европарламента о непризнании Путина легитимным президентом – сугубо политическое. Оно не повлияет на политику Запада по отношению к РФ, уверен эксперт.

Запад ломает базовый сценарий Кремля

Руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак акцентирует, что выделение Евросоюзом 50-миллиардной помощи и "зеленый свет" для американской помощи укрепляют военную и психологическую устойчивость Украины. А значит, нарушают установленную Путиным после "победы" на президентских выборах, желаемую для России, логику ведения войны на истощение.

"Показательная демонстрация восходящей военной и экономической устойчивости РФ во время войны для Путина – альфа-и-омега его политического режима, поскольку заставляет элиты держаться "кнутом", а населению надеяться, что бутафорная мощь фигуры президента способна пролонгировать стабильный для их повседневности социальный порядок", – поясняет эксперт.

По его словам, активность западных партнеров в направлении поддержки Украины ломает этот базовый сценарий Кремля. Тот теряет временное доминирующее первенство в войне, способность навязывать инициативу.

"Поэтому и возникают истории типа ареста замминистра обороны Иванова или переноса Потаниным бизнеса в Китай", – уверен Олег Постернак.

Он акцентирует, что разъедающую роль для путинского режима играет и решение Европарламента, ставящее под сомнение легитимность избрания Путина.

"ЕС пошел по белорусской аналогии, реагируя на имитационные мартовские выборы президента РФ-2024, как на подобные в Беларуси в 2020-м. И зафиксировал "самопровозглашенный" статус Путина после 7 мая (день инаугурации). Правда, оставляя узкое окошко для возможных переговоров, – подчеркивает политтехнолог. – Понятно, что страны Глобального Юга не пойдут по пути стран Евросоюза. Однако резолюция Европарламента имеет существенное значение для дальнейшего закрепления за РФ статуса страны-изгоя, в том числе потому, что у руля там стоит военный преступник и самопровозглашенный руководитель".

Контроль правящих элит в РФ будет усиливаться

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса рассуждает следующим образом:

"Арест Тимура Иванова говорит о том, что внутри России усиливается контроль за элитами. В связи с войной, требования к лояльности представителей разных политических элитных групп выросли. И контроль правящих будет усиливаться. В том числе над представителями элит, которые вращаются в разных кругах".

По мнению эксперта, арест Иванова тут призван показать, что толерантности к коррупции в вопросах, связанных с войной, не будет.

"И это понятно. Ведь, как считают в Кремле, исход этой войны – это в принципе о выживаемости России, ее международных позициях. С другой стороны — это и усиление давления на все группы элит со стороны так называемых "ястребов", к которым относится секретарь Совбеза Патрушев. Те дают понять, что именно они будут диктовать условия относительно лояльности тех или иных групп в контексте войны", – резюмирует Илия Куса.

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