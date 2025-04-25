В Кремле все обдумали: Лавров ответил, готова ли Россия заключить соглашение по Украине

Кремль якобы готов "договориться" с Соединенными Штатами Америки по Украине, но все еще есть некоторые "элементы этого соглашения, которые нуждаются в доработке". Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "CBS News" сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

Российский топ-дипломат отметил, что пока президент США Трамп не обнародовал конкретные элементы соглашения, российская сторона не будет спешить их озвучивать первой.

"Президент США верит, что мы движемся в правильном направлении. Заявление президента упоминает соглашение, и мы готовы достичь соглашения, но все еще есть несколько определенных элементов, которые должны быть доработаны. И мы заняты именно этим", – сказал Лавров.

При этом глава МИД РФ добавил, что Москва имеет очень плотные контакты с американской стороной по "ситуации в Украине".

По словам Сергея Лаврова, первые признаки сотрудничества говорят о том, что Москва и Вашингтон движутся в правильном направлении. Далее глава МИД страны-агрессора назвал Дональда Трампа единственным лидером на планете, который признает необходимость устранения первопричин этой ситуации. Лавров вспомнил заявление Трампа об ошибочном подходе втягивания Украины в НАТО.

"Это была ошибка администрации Байдена, он хочет исправить это", – добавил российский министр.

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