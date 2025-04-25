В Кремле все обдумали: Лавров ответил, готова ли Россия заключить соглашение по Украине

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Кравцев Сергей
Кремль якобы готов "договориться" с Соединенными Штатами Америки по Украине, но все еще есть некоторые "элементы этого соглашения, которые нуждаются в доработке". Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "CBS News" сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Сергей Лавров. Фото: из открытых источников
Российский топ-дипломат отметил, что пока президент США Трамп не обнародовал конкретные элементы соглашения, российская сторона не будет спешить их озвучивать первой.
При этом глава МИД РФ добавил, что Москва имеет очень плотные контакты с американской стороной по "ситуации в Украине".
По словам Сергея Лаврова, первые признаки сотрудничества говорят о том, что Москва и Вашингтон движутся в правильном направлении. Далее глава МИД страны-агрессора назвал Дональда Трампа единственным лидером на планете, который признает необходимость устранения первопричин этой ситуации. Лавров вспомнил заявление Трампа об ошибочном подходе втягивания Украины в НАТО.
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