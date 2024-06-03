В Кремле вспомнили о резне в Буче: какое циничное заявление сделал Песков

Спикер Кремля Дмитрий Песков цинично обвинил Украину в "информационных подделках", в частности, относительно якобы инсценировки убийства мирных жителей в Буче. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Российские пропагандисты начали массово распространять информацию, что Украина якобы готовит инсценировку массового гражданского убийства на оккупированной Херсонщине. Этот российскую нарратив прокомментировал спикер Кремля Дмитрий Песков, который заявил, что военные преступления России в Буче это якобы "дезинформация".

"То, что киевский режим не гнушается никакими информационными подделками, информационными операциями по дезинформации, это хорошо известно. Мы также помним информационную операцию по инсценировке в Буче, так оно и было, это инсценировка, абсолютная дезинформация, ложь. Поэтому киевский режим неоднократно это уже делал", – цинично заявил Песков.

Напомним, что россияне в 2022 году оккупировали Бучу и другие населенные пункты Киевщины, где совершали расстрел, пытки, изнасилования и другие военные преступления над украинцами. В общей сложности от российской агрессии погибли не менее 637 жителей города Буча.

Украина назвала агрессию России геноцидом украинского народа, а также приступила к расследованию убийства. Кроме того, МИД обратился в МУС с просьбой направить следователей для расследования преступлений россиян. Резня в Буче стала резонансной в мире, в частности генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что "глубоко шокирован", премьер-министр Канады Джастин Трюдо осудил убийство мирных жителей Украины, президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала события "преступлением против человечества".

Российские власти постоянно отрицают преступления армии РФ в Буче и указывают, что это якобы "постановка". Несмотря на это, такие заявления были опровергнуты международными СМИ, в частности, Bellingcat, Deutsche Welle, BBC и другими.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Центр национального сопротивления рассказал об очередных преступлениях россиян, когда они использовали украинцев для преодоления минных полей.

Также "Комментарии" писали о реакции Кремля на разрешение Украине бить по территории России западным оружием.