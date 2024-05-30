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В Кремле вступились за Орбана и «наехали» на Европейский Союз

Спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков вступился за венгерского премьера Виктора Орабана и обвинил Европейский Союз в беспрецедентном давлении на него

30 мая 2024, 21:25
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как заявил спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан якобы подвергается сильному давлению со стороны руководства Европейского Союза. По его мнению, это происходит только потому, что Орбан "заботится об интересах" своей страны. Так он прокомментировал информацию о том, что ЕС планирует наказать Венгрию за то, что она регулярно блокирует санкции против России.

В Кремле вступились за Орбана и «наехали» на Европейский Союз

Виктор Орбан

"Каждый раз, когда принимаются какие-то обязывающие решения в отношении стран-членов ЕС, разумеется, Будапешт, в первую очередь, анализирует эти решения на предмет своих собственных интересов. Такая самостоятельность не всем нравится в Брюсселе, поэтому и Орбан, и все руководство Венгрии подвергаются ничем не замаскированному давлению, думаю, достаточно беспрецедентному",
— заявил Песков.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что европейские политики резко критикуют позицию Венгрии, которая постоянно блокирует голосование в ЕС по Украине. Они подчеркивают, что своими действиями Будапешт помогает России.

Например, министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что ЕС должен найти способ, как противостоять Венгрии, налагающей вето на решение Европейского Союза по Украине с которым соглашается 26 из 27 членов. По его словам, Венгрия блокирует и пытается задержать решение ЕС о военных помощи Украине, вопрос вступления Украины в ЕС и других стран, в частности Грузии и Армении. Европейские дипломаты указывают, что позиции правительства Орбана все больше схожи с международной точки зрения России.

Сам же Орбан все свои действия против Украины называет просто защитой национальных интересов своей страны.




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Источник: https://www.interfax.ru/russia/964106
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Обсуждения

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Гарик

30 мая 2024, 20:34

а какое отношение письков имеет к ЕС?пусть своему боссу подлизывает усами..говнюк!


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