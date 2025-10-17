logo

В Кремле выступили с категорическим заявлением о встрече Трампа и Путина: детали

Пока нет точной информации о маршруте полета Путина в Венгрию.

17 октября 2025, 14:15
В Кремле подтвердили подготовку к саммиту Трампа и Путина, который планируется провести в Будапеште. По словам спикера кремлевского диктатора Дмитрия Пескова, встреча может состояться в ближайшие две недели или чуть позже.

Фото: из открытых источников

"Да действительно возможность проведения такой встречи рассматривается. Ориентировочные сроки — ближайшие две недели или чуть позже. Это общее понимание: откладывать надолго нет смысла", — заявил Песков во время брифинга.

Он отметил, что договоренность о проведении американо-российского саммита в столице Венгрии была совместным решением обеих сторон. Встреча, по его словам, потребует детальной подготовки, ведь в повестке дня много сложных вопросов.

Предварительные переговоры по поводу содержания будущего диалога должны начать глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио. Песков объяснил, что процесс будет происходить поэтапно.

"Планируется телефонный разговор и личная встреча Лаврова и Рубио. Далее — формирование команд, согласование ключевых тем. Все будет поочередно", — подчеркнул чиновник.

В то же время в Кремле пока не предоставили точной информации о маршруте полета Путина в Венгрию.

Относительно телефонного разговора между Путиным и Трампом, который предшествовал объявление о саммите, Песков отказался раскрывать детали. Однако он заверил, что Путин четко донес свою позицию по отношению к американским ракетам Tomahawk и поставкам вооружения в Украину.

Как уже писали "Комментарии", заявления президента США Дональда Трампа о возможной передаче Украине тысяч ракет Tomahawk могут быть не более чем элементом его политической игры с Владимиром Путиным. Об этом заявил генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко, бывший замначальника Генштаба ВСУ, в эфире Radio NV.

 

 



