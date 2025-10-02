В Кремле выступили с важным заявлением о новых переговорах с США: детали

До конца осени США и Россия планируют провести очередной раунд переговоров, в ходе которого, в частности, будут обсуждаться ситуации в Украине. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передает Sky News.

Фото: из открытых источников

Последний прямой контакт между двумя странами состоялся в августе на Аляске, где состоялась встреча Дональда Трампа и Владимира Путина. Тогда американский лидер предложил провести отдельные переговоры с участием президента Украины Владимира Зеленского, но эта инициатива пока не получила развития.

Первые переговоры по украинскому вопросу прошли еще в феврале в Стамбуле.

Рябков также отметил, что Москва ждет ответа от Трампа на предложение Владимира Путина о добровольном продлении действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-2010), при условии, что США согласятся на аналогичный шаг. Это соглашение, ограничивающее крупнейшие ядерные арсеналы, должно завершить действие уже в феврале следующего года.

На фоне этих событий, в связи с кардинальным изменением позиции Трампа по отношению к Украине, появились сообщения о его готовности предоставить Киеву гарантии безопасности. Детали формата такой поддержки пока остаются неизвестными, но работа над этим вопросом продолжается.

Когда президента Украины спросили, что именно повлияло на смену риторики Трампа по поводу войны, Владимир Зеленский ответил: "Этот диалог между нами пока оставлю конфиденциальным. Сейчас не время раскрывать подробности".

Как уже писали "Комментарии", после встречи с Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН Дональд Трамп существенно изменил свою риторику по поводу войны в Украине. США уже теряют надежду на прямые договоренности с Россией и ищут альтернативные пути влияния на Москву из-за ее главного и ближайшего союзника — Китая.