Світ Росія У Кремлі виступили із важливою заявою про нові переговори із США: деталі
НОВИНИ

У Кремлі виступили із важливою заявою про нові переговори із США: деталі

Москва заявила про готовність відновити переговори з Вашингтоном щодо України та ядерної угоди.

2 жовтня 2025, 08:10
Автор:
Клименко Елена

До кінця осені США та Росія планують провести черговий раунд переговорів, під час якого, зокрема, обговорюватимуть ситуацію в Україні. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков, передає Sky News.

У Кремлі виступили із важливою заявою про нові переговори із США: деталі

Фото: з відкритих джерел

Останній прямий контакт між двома країнами відбувся у серпні на Алясці, де відбулася зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна. Тоді американський лідер запропонував провести окремі переговори за участю президента України Володимира Зеленського, але ця ініціатива поки не отримала розвитку.

Перші переговори щодо українського питання відбулися ще в лютому в Стамбулі.

Рябков також зазначив, що Москва чекає відповіді від Трампа на пропозицію Володимира Путіна про добровільне продовження дії Договору про стратегічні наступальні озброєння (СНО-2010), за умови, що США погодяться на аналогічний крок. Ця угода, яка обмежує найбільші ядерні арсенали, має завершити дію вже у лютому наступного року.

На фоні цих подій, у зв’язку з кардинальною зміною позиції Трампа щодо України, з’явилися повідомлення про його готовність надати Києву гарантії безпеки. Деталі формату такої підтримки наразі залишаються невідомими, але робота над цим питанням триває.

Коли президента України запитали, що саме вплинуло на зміну риторики Трампа щодо війни, Володимир Зеленський відповів: "Цей діалог між нами поки залишу конфіденційним. Зараз не час розкривати подробиці".

Як вже писали "Коментарі", після зустрічі з Володимиром Зеленським на Генасамблеї ООН Дональд Трамп суттєво змінив свою риторику щодо війни в Україні. США вже втрачають надію на прямі домовленості з Росією і шукають альтернативні шляхи впливу на Москву через її головного та найближчого союзника — Китай. 



