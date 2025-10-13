Спикер российского диктатора Дмитрий Песков сообщил о возможных сроках проведения телефонного разговора между Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Информация была обнародована в российских СМИ, часто транслирующих официальную позицию Кремля.

Фото: из открытых источников

По словам Пескова, звонок между лидерами состоится сразу после того, как будут достигнуты соответствующие договоренности. На данный момент никаких конкретных соглашений по организации такой беседы пока нет.

"Пока четких договоренностей о телефонном разговоре нет, но как только они появятся — разговор состоится. В то же время существуют все необходимые возможности для быстрой организации этого звонка", — отметил пресс-секретарь Кремля.

Интересно, что в тот же период, 12 октября, президент Украины Владимир Зеленский вторично через два дня провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. По словам Зеленского, разговор был "очень продуктивным". Стороны обсудили усиление украинской противовоздушной обороны, вопросы увеличения дальности и выносливости вооружений в контексте постоянных атак России, а также детали, связанные с энергетической безопасностью.

После этого общение Трамп сообщил, что рассматривает возможность предупредить Владимира Путина о намерении разрешить передачу Украине ракет Tomahawk, если конфликт не будет урегулирован в ближайшее время. В то же время, окончательного решения по этому вопросу пока не принято.

Как уже писали "Комментарии", президент США Дональд Трамп не имеет возможности диктовать Киеву, куда именно наносить удары собственным вооружением, отмечает военный эксперт Олег Жданов.