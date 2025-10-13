У Кремлі виступили із терміновою заявою про зустріч Путіна з Трампом: деталі

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков повідомив про можливі строки проведення телефонної розмови між Володимиром Путіним та президентом США Дональдом Трампом. Інформація була оприлюднена у російських ЗМІ, які часто транслюють офіційну позицію Кремля.

За словами Пєскова, дзвінок між лідерами відбудеться одразу після того, як буде досягнуто відповідних домовленостей. На даний момент жодних конкретних угод щодо організації такої бесіди поки що немає.

"Поки що чітких домовленостей про телефонну розмову немає, але щойно вони з’являться — розмова відбудеться. Водночас існують всі необхідні можливості для швидкої організації цього дзвінка", — зазначив прессекретар Кремля.

Цікаво, що у той самий період, 12 жовтня, президент України Володимир Зеленський вдруге за два дні провів телефонну розмову з Дональдом Трампом. За словами Зеленського, розмова була "дуже продуктивною". Сторони обговорили посилення української протиповітряної оборони, питання щодо збільшення дальності та витривалості озброєнь у контексті постійних атак Росії, а також деталі, пов’язані з енергетичною безпекою.

Після цього спілкування Трамп повідомив, що розглядає можливість попередити Володимира Путіна про намір дозволити передачу Україні ракет Tomahawk, якщо конфлікт не буде врегульований найближчим часом. Водночас остаточного рішення з цього питання поки що не прийнято.

