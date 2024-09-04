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Ткачик Олеся
Атака ВСУ на приграничные районы Курской области якобы может стать завершающим этапом "СВО", заявил командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов. По его словам, Украина якобы перебросила все боеспособные подразделения в российское приграничье, из-за чего у нее "посыпалась" линия фронта. При этом Алаудинов почему-то решил, что ВСУ не смогут удержать захваченные в России территории.
Апти Алаудинов
По его словам, он не мог понять, каким образом конфликт подойдет к завершению, когда Киеву передают огромное количество ресурсов
При этом он утверждает, что якобы ВСУ перебросили все боеспособные подразделения в российское приграничье, за счет чего у украинцев "посыпалась" линия фронта. Командир спецназа "Ахмат" считает, что ВС РФ могут нанести украинским войскам "сокрушительный удар" на своей территории и лишить их основного ресурса.
В то же время, обстановку в Курской области он назвал "прогнозируемой" и даже "стабильной".
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, самым лучшим и самым успешным сценарием операции ВСУ в Курской области является то, что украинские силы смогут сдержать наступление России на Донбассе до своих успехов и удерживать захваченную российскую территорию с устойчивым военным обязательством. Курская операция заставит и Москву задуматься о том, что Украина сохраняет варианты, и что исход этой войны все еще не определен, хоть и данное наступление не исправляет текущий материальный дисбаланс в войне.
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