В Кремле заговорили о готовности обсудить деэскалацию на Донбассе: что известно

В Кремле назвали условия, после выполнения которых они будут готовы обсуждать деэскалацию на Донбассе. Об этом пишет российское издание "Дождь".



Россия заговорила о будущем обсуждении ситуации в Украине, фото из открытых источников

О готовности российских властей заявил спикер президента России Дмитрий Песков. Условие остается то же — в Вашингтоне должны ответить на предложения по гарантиям безопасности.

"Для начала необходимо получить ответ на конкретно сформулированные российские предложения. Что бы ни делала Россия со своими войсками — она это делает на собственной территории. Здесь мы вряд ли можем разрешить и согласиться с тем, чтобы кто-то отрицал это наше суверенное право", — заявил он.

По словам спикера Путина, Кремль беспокоят маневры США и союзников у российских границ. Среди них полеты разведывательной авиации, движение кораблей в море. Поэтому действия России носят превентивный характер, страна стремится "принимать определенные меры для обеспечения собственной безопасности".

В заявлении госдепартамента США говорится, что Штаты призывают РФ отвести войска от границ с Украиной и способствовать установлению режима тишины на оккупированных территориях.

В тексте отмечается, что Соединенные Штаты одобрительно воспринимают информацию от ОБСЕ по поводу решимости украинской стороны и других участников ТКГ "полностью соблюдать меры по усилению соглашения о прекращении огня от 22 июля 2020 года".

Как сообщал портал "Комментарии", политологи считают, что Запад должен выдвигать встречные требования Путину по освобождению украинских территорий. Кроме того, в отношениях между Россией и Штатами появился третий участник, и США будут идти на уступки Путину из-за укрепления нового игрока на геополитической арене мира.



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