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В Кремле заговорили о мире и пожаловались на Украину: что предлагают

Владимир Мединский заявил, что у него сложилось впечатление, что Украине не нужен мир

сегодня, 15:54
Автор:

Кравцев Сергей
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Москва уже ждет 2 месяца официального ответа от Украины на предложения, составленные Кремлем, по мирному договору. Якобы Москва направила свои предложения в Киев, но обратного ответа так и не последовало. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил глава российской переговорной группы Владимир Мединский, пишет российское пропагандистское информагентство "ТАСС".

В Кремле заговорили о мире и пожаловались на Украину: что предлагают

Владимир Мединский. Фото: из открытых источников

Владимир Мединский отметил, что в РФ продолжают ждать, что Украина сумеет ответить в официальном сообщении относительно "мирного договора". Были лишь устные сообщения от представителей Украины о том, что украинская делегация берет паузу в переговорах, но официального ответа в Москве нет.

Мединский выразил также свое личное мнение, что у него сложилось впечатление, что украинские власти не заинтересованы в скором мире.

При этом глава российской делегации на переговорах, до 15 апреля российская и украинская стороны на 75% согласовали проект "мирного договора", ну а дальше в переговорном процессе наступила затяжная пауза.

Отметим, 14 июня президент Владимир Зеленский заявил, что в любой момент готов к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным с посредниками или без них относительно окончания войны и выходу российских войск с украинских территорий.

20 мая член переговорной группы РФ Леонид Слуцкий намекнул, что Украина должна дать сигнал о возобновлении переговоров.

Также издание "Комментарии" сообщало – третий "Рамштайн": Резников рассказал, какую помощь от союзников получит Украина.

Читайте также на портале "Комментарии" - что происходит в Кремле на фоне слухов о скорой смерти Путина – связан ли с этим визит лидеров ЕС в Киев.



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Источник: https://t.me/tass_agency/141826
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