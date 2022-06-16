В Кремле заговорили о мире и пожаловались на Украину: что предлагают

Москва уже ждет 2 месяца официального ответа от Украины на предложения, составленные Кремлем, по мирному договору. Якобы Москва направила свои предложения в Киев, но обратного ответа так и не последовало. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил глава российской переговорной группы Владимир Мединский, пишет российское пропагандистское информагентство "ТАСС".

Владимир Мединский. Фото: из открытых источников

Владимир Мединский отметил, что в РФ продолжают ждать, что Украина сумеет ответить в официальном сообщении относительно "мирного договора". Были лишь устные сообщения от представителей Украины о том, что украинская делегация берет паузу в переговорах, но официального ответа в Москве нет.

Мединский выразил также свое личное мнение, что у него сложилось впечатление, что украинские власти не заинтересованы в скором мире.

При этом глава российской делегации на переговорах, до 15 апреля российская и украинская стороны на 75% согласовали проект "мирного договора", ну а дальше в переговорном процессе наступила затяжная пауза.

Отметим, 14 июня президент Владимир Зеленский заявил, что в любой момент готов к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным с посредниками или без них относительно окончания войны и выходу российских войск с украинских территорий.

20 мая член переговорной группы РФ Леонид Слуцкий намекнул, что Украина должна дать сигнал о возобновлении переговоров.

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