Что происходит в Кремле на фоне слухов о скорой смерти Путина – связан ли с этим визит лидеров ЕС в Киев

Можно ли считать, что сегодняшний визит премьера Италии, президента Франции и канцлера Германии в Украину как-то связан с тем, что происходит сейчас в кремлевских коридорах власти (где, говорят, идет борьба за влияние на фоне слухов о болезни Путина)? О чем говорят последние высказывания Пескова, Патрушева, Медведева иже с ними? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

В кремлевских коридорах уже разрастается борьба за власть

Эксперт Института постинформационного общества, медиаэксперт, замминистра информполитики (2017-2019 гг) Дмитрий Золотухин обращает внимание, что информационное противостояние внутри кремлевских коридоров продолжает заостряться.

"Спикер одной из групп влияния, Дмитрий Песков (пресс-секретарь Путина), разразился вчера новой порцией заявлений, которые продолжают смаковать и разбирать российские медиа. В частности, интерес вызывают отказ Пескова комментировать слова экс-президента, замсекретаря Совбеза Дмитрия Медведева о том, что "Украины может не существовать через два года", отказ Пескова отвечать на вопрос об использовании Россией ядерного оружия, а также острое заявление о том, что РФ пока не собирается признавать Талибан. Особенно интересно последнее заявление смотрится на фоне распиаренного в российских пропагандистских медиа визита представителей Талибана на Петербуржский экономический международный форум (ПМЭФ)", – отмечает эксперт.

По его мнению, эти и другие слова Пескова, все же могут говорить о том, что группа, интересы которой он представляет, настроена на более конструктивный разговор с Западом. По крайней мере, более конструктивный, чем группа, представленная Сергеем Кириенко, первым заместителем главы администрации президента РФ, куратором временно оккупированных территорий.

"После публикации обращения Сергея Кириенко в онлайн-издании "Известия", которое могло быть фейковым (речь шла об обосновании аннексии РФ части украинских территорий и неких претензиях "на престол" – прим. ред.), проявления внутреннего раскола в российской политической элите только усилились, – обращает внимание Дмитрий Золотухин. – Так, публикацию, якобы, заявлений Кириенко в "Известиях" пытаются замять. Руководство издания приняло решение публично написать какую-то реакцию, через день после инцидента. По всей видимости, надеялись, что это не будет обсуждаться в медиапространстве. Но и после того, как "Известия" были вынуждены заявить о некой хакерской атаке, никакого расследования никто проводить не стал. Это означает, что всех данная ситуация устраивает. Кириенко, вероятно, считает, что публикация текста с "претензией на царство" ему может помочь. А его оппоненты хотят не давать ход расследованию из-за своей возможной причастности".

Эксперт отмечает, что после ухода Вячеслава Володина из Администрации президента на должность спикера парламента, новоназначенный на его место Кириенко должен был подчистить людей Володина, заменив их на своих.

"В частности, начальником управления АП РФ по обеспечению деятельности Государственного совета России стал Александр Харичев. Соратник Кириенко. Харичев, в свою очередь, перетянул Бориса Рапопорта, который работал еще у Владислава Суркова, а потом занимался выборами в регионах России вместе с тем же Харичевым. Однако, начальником управления АП РФ по внутренней политике остался Андрей Ярин — человек Володина. Ярин попал в скандал, связанный с делом главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна. Последний записал на диктофон, как Ярин лично угрожал Шестуну, требуя от него сложить полномочия и уйти в отставку. При этом, основное давление от имени Ярина на Шестуна оказывал глава управления "К", которое занимается контрразведкой в кредитно-финансовой сфере, бывший глава 6-й службы управления собственной безопасности ФСБ генерал Иван Ткачев. Его даже одно время пророчили на пост главы ФСБ вместо Бортникова", – приводит внутренний расклад "кремлевской кухни" эксперт.

Таким образом, продолжает он, данные связи подтверждают связанность Володина "с силовым блоком". Кроме того, акцентирует Дмитрий Золотухин, именно Ткачев стоял за техническим исполнением заказа на уголовное преследование бывшего министра финансов России – Алексея Улюкаева, которого заказал посадить Игорь Сечин. Сам Сечин, по слухам, также имеет достаточно мощное влияние на экономическое крыло ФСБ.

"В то же время, генерал-полковник ФСБ Николай Юрьев, который возглавляет военную контрразведку (подразделение ФСБ, задача которого – заниматься выявлением шпионов в оборонной сфере России), по словам правозащитников и расследователей, "прикормлен" взятками от министра обороны Шойгу. И крышует масштабные хищения финансовых средств, которые, якобы, тратятся на финансирование группы "Вагнера", а на самом деле, просто оседают в карманах руководства минобороны РФ. Таким образом, и ФСБ остается разделенной на кланы и не монолитной. Володин, его бывший подчиненный Ярин, Ткачев и, возможно, близкий к ним Сечин пытаются не допустить усиления Кириенко. В связи с чем, Ярина можно подозревать в публикации "обращения Кириенко" на день России, 12 июня. Кириенко, в свою очередь, пытается по максимуму использовать ресурс войны, а, следовательно, и аппаратный вес Шойгу, которого до широкомасштабного вторжения РФ в Украину (и проваленного блицкрига) называли одним из самых приближенных к Путину российских чиновников", – рассказывает эксперт.

По его словам, Песков, в свою очередь, после нескольких медиа-конфликтов с представителями ГРУ, выражается осторожнее. И всячески пытается смягчить публичную риторику Кремля. Поэтому и на слова Медведева реагировать отказался.

"По всей видимости, и Песков и его непосредственный руководитель Антон Вайно, уже чувствуют, что Кириенко дышит им в затылок, нацелившись для начала возглавить АП РФ. А уж с этой позиции стартовать в гонке за пост президента, – поясняет Дмитрий Золотухин. – Более вероятным считается мягкое и незаметное перемещение власти из рук Путина в руки премьер-министра Мишустина, которого также называют близким к силовому блоку. Учитывая эти сложные процессы, можно предположить, что участники дипломатического десанта в Киеве 16 июня (речь о визите в Украину премьера Италии, президента Франции и канцлера Германии), действительно, разбираются в таких тонкостях и имеют свою стратегию. Постоянные рассуждения о "недопустимости унижения России" или сохранении лица Путина — это результат признания того, что лидеры якобы мощных держав попросту не знают, что им делать и боятся, чтобы не стало хуже".

Смерть путина, конечно, порадует миллионы человек во всем мире. Но это событие не станет переломным в российско-украинской войне

По мнению политического эксперта Дениса Гороховского, сегодня в мире сложилась такая ситуация, когда подавляющая часть глобальных событий прямо или косвенно связана с войной в Украине.

"При этом, вряд ли причина визита трех высокопоставленных европейских чиновников в Киев связана со слухами о проблемах со здоровьем путина. Тем более, что известны более реалистичные, а главное – логичные, причины визита. Это переговоры о поддержки со стороны Италии, Франции и Германии евроинтеграционных процессов, финальная цель которых принятие Украины в ЕС. А, во-вторых, это обсуждение возможности усиления финансовой и военной помощи Украине со стороны данных государств", – считает эксперт.

Что касается отдельных заявлений конкретных российских политиков, там всё прозаично, отмечает Денис Гороховский.

"Патрушев, которого называют приемником путина, потихоньку вживается в роль. Медведев, которому годами выстраивали образ самого европейского политика россии, решил занять освободившуюся нишу, которую ранее занимал Жириновский. Видимо, электоральный запрос на европейские ценности в россии крайне низок, поэтому образ агрессивного клоуна, который озвучивает всё то, что не может озвучить официальный кремль, более востребована. Песков же продолжает банально врать и называть черное белым, чем, собственно, он занимается уже не один год", – поясняет эксперт.

Кроме того, продолжает он, важно понимать, что система госаппарата рф выстроена так, что даже в случае смерти путина вряд ли политика кремля изменится настолько, чтоб новый глава государства признал вину рф, вернул все оккупированные территории и согласился компенсировать нанесенный Украине ущерб.

"Поэтому, смерть путина, конечно, порадует миллионы человек во всем мире. Но это событие не станет переломным в российско-украинской войне. Как уже неоднократно говорилось, Украина может победить только на поле боя, а не за столом переговоров", – констатирует Денис Гороховский.

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