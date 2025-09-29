Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что войны между Европой и Россией быть не должно, но она возможна.

В Кремле заговорили о войне с Европой с применением ядерного оружия

"В европейских странах из каждого утюга вещают про войну с Россией в течение ближайших пяти лет. Её быть не должно.

Почему?

Потому что она противоречит интересам нашей страны.

1. России в принципе не нужна война ни с кем, в том числе и с фригидной старухой Европой. Нечего там ловить. Экономика Европы слаба и зависима от США, а её культура бесславно деградирует. Европа теряет идентичность, растворяясь в агрессивных мигрантах.

2. Главная задача народа России состоит в развитии своих территорий, включая восстановление наших вернувшихся земель. Это дело непростое и недешёвое.

3. Россия всегда приходила в Европу только как освободитель, а не как захватчик", – пишет очередной бред Медведев.

Он также отметил, что такая война не может быть развязана и самой Европой.

"1. Европейские страны уязвимы и разобщены. Они могут преследовать только свои интересы, пытаясь выжить в современном экономическом хаосе. Им просто не потянуть войну с Россией.

2. Европейские лидеры – ничтожные дегенераты, неспособные принять на себя груз ответственности за какое-либо серьёзное дело. Они не обладают стратегическим мышлением, а тем более пассионарностью, необходимой для успешных военных решений.

3. Европейцы в своём большинстве инертны и изнеженны, они не хотят сражаться за какие-либо общие идеалы и даже за свою землю", – пишет главный приспешник Путина.

Тем не менее, он заявил, что война между Россией и Европой всё-таки возможна.

"Вероятность роковой случайности существует всегда. Да и фактор гиперактивности отмороженных идиотов никуда не делся. И у такого конфликта есть абсолютно реальный риск перерастания в войну с использованием оружия массового поражения. Поэтому нужно быть начеку", – завершил свой спич традиционными угрозами Медведев.

