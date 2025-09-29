Заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що війни між Європою та Росією не повинно бути, але вона можлива.

У Кремлі заговорили про війну з Європою із застосуванням ядерної зброї

"У європейських країнах з кожної праски ведуть розмови про війну з Росією протягом найближчих п'яти років. Її не повинно бути. Чому? Тому що вона суперечить інтересам нашої країни. 1. Росії у принципі не потрібна війна ні з ким, у тому числі і з фригідною старою Європою. Нема чого там ловити. Економіка Європи слабка і залежна від США, та її культура безславно деградує. Європа втрачає ідентичність, розчиняючись в агресивних мігрантах. 2. Головне завдання народу Росії полягає у розвитку своїх територій, включаючи відновлення наших земель, що повернулися. Ця справа непроста і недешева. 3. Росія завжди приходила до Європи лише як визволитель, а не як загарбник", – пише чергову маячню Медведєв.

Він також зазначив, що така війна не може бути розв'язана і Європою.

"1. Європейські країни вразливі та роз'єднані. Вони можуть переслідувати лише свої інтереси, намагаючись вижити у сучасному економічному хаосі. Їм просто не потягти війни з Росією. 2. Європейські лідери – нікчемні дегенерати, нездатні взяти на себе тягар відповідальності за будь-яку серйозну справу. Вони не мають стратегічного мислення, а тим більше пасіонарності, необхідної для успішних військових рішень. 3. Європейці у своїй більшості інертні та зніжені, вони не хочуть боротися за якісь спільні ідеали і навіть за свою землю", – пише головний посіпака Путіна.

Проте він заявив, що війна між Росією та Європою таки можлива.

"Ймовірність фатальної випадковості існує завжди. Та й фактор гіперактивності відморожених ідіотів нікуди не подівся. І такий конфлікт має абсолютно реальний ризик переростання у війну з використанням зброї масового ураження. Тому треба бути напоготові", – завершив свій спіч традиційними погрозами Медведєв.

