Недилько Ксения
Заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що війни між Європою та Росією не повинно бути, але вона можлива.
У Кремлі заговорили про війну з Європою із застосуванням ядерної зброї
"У європейських країнах з кожної праски ведуть розмови про війну з Росією протягом найближчих п'яти років. Її не повинно бути.
Чому?
Тому що вона суперечить інтересам нашої країни.
1. Росії у принципі не потрібна війна ні з ким, у тому числі і з фригідною старою Європою. Нема чого там ловити. Економіка Європи слабка і залежна від США, та її культура безславно деградує. Європа втрачає ідентичність, розчиняючись в агресивних мігрантах.
2. Головне завдання народу Росії полягає у розвитку своїх територій, включаючи відновлення наших земель, що повернулися. Ця справа непроста і недешева.
3. Росія завжди приходила до Європи лише як визволитель, а не як загарбник", – пише чергову маячню Медведєв.
Він також зазначив, що така війна не може бути розв'язана і Європою.
"1. Європейські країни вразливі та роз'єднані. Вони можуть переслідувати лише свої інтереси, намагаючись вижити у сучасному економічному хаосі. Їм просто не потягти війни з Росією.
2. Європейські лідери – нікчемні дегенерати, нездатні взяти на себе тягар відповідальності за будь-яку серйозну справу. Вони не мають стратегічного мислення, а тим більше пасіонарності, необхідної для успішних військових рішень.
3. Європейці у своїй більшості інертні та зніжені, вони не хочуть боротися за якісь спільні ідеали і навіть за свою землю", – пише головний посіпака Путіна.
Проте він заявив, що війна між Росією та Європою таки можлива.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що завдяки чітко спланованим та сміливим діям українських військ частина підрозділів ворога опинилася в оточенні. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський за результатами роботи в частинах, що діють на головних напрямках фронту, зокрема на Добропільському напрямку.