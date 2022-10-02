В Кремле заговорили о возможности восстановления "Северных потоков"

"Таких аварий еще не было. Безусловно, есть технические возможности восстанавливать инфраструктуру, это требует времени и соответствующих средств. Я уверен, что будут найдены соответствующие возможности при необходимости", — сказал Новак.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, чем ответит мир на новую аннексию РФ . МИД Украины в ответ на "присоединение" к РФ "ДНР", "ЛНР", Херсонской и Запорожской областей призвало иностранные государства ускорить предоставление нашему государству всей необходимой военной, экономической и финансовой помощи, ввести дополнительные жесткие санкции против России, выгнать ее из международных организаций , а также поддержать инициативу по созданию Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Директор аналитического центра "Третий сектор", политолог Андрей Золотарев отмечает, что любая война имеет материальное измерение. И ее результат решается, в частности, этим фактором. И вполне логично, объясняет он, что МИД обращается с призывом помогать Украине не только морально, но и материально. Важно и то, что продолжает эксперт, что поддержка нашей страны со стороны Альянса и стран Большой семерки продолжится. И во многом масштабы этой поддержки будут ориентироваться другие, кто еще сохраняет какие-либо отношения с Россией. По мнению политолога, Путин пытается зайти на второй круг вторжения, начав мобилизацию, подписав документы об аннексии.