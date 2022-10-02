В Кремле заговорили о возможности восстановления "Северных потоков"

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Лиля Воробьева
Чтобы восстановить "Северные потоки", Россия найдет возможность. Но их ремонт будет зависеть от рентабельности и планов по их дальнейшему восстановлению. Такое заявление сделал вице-премьер РФ Александр Новак, пишет КоммерсантЪ .
Взрывы на "Северных потоках" (фото из открытых источников)
Кремлевский политик заявил, что для восстановления газопроводов есть технические возможности.
"Таких аварий еще не было. Безусловно, есть технические возможности восстанавливать инфраструктуру, это требует времени и соответствующих средств. Я уверен, что будут найдены соответствующие возможности при необходимости", — сказал Новак.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, чем ответит мир на новую аннексию РФ . МИД Украины в ответ на "присоединение" к РФ "ДНР", "ЛНР", Херсонской и Запорожской областей призвало иностранные государства ускорить предоставление нашему государству всей необходимой военной, экономической и финансовой помощи, ввести дополнительные жесткие санкции против России, выгнать ее из международных организаций , а также поддержать инициативу по созданию Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Директор аналитического центра "Третий сектор", политолог Андрей Золотарев отмечает, что любая война имеет материальное измерение. И ее результат решается, в частности, этим фактором. И вполне логично, объясняет он, что МИД обращается с призывом помогать Украине не только морально, но и материально. Важно и то, что продолжает эксперт, что поддержка нашей страны со стороны Альянса и стран Большой семерки продолжится. И во многом масштабы этой поддержки будут ориентироваться другие, кто еще сохраняет какие-либо отношения с Россией. По мнению политолога, Путин пытается зайти на второй круг вторжения, начав мобилизацию, подписав документы об аннексии.
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