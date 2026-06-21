Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
В Москве снова раскритиковали западные страны и заявили, что их расчеты относительно "поражения России" в войне против Украины якобы ошибочны. Помощник российского диктатора Юрий Ушаков в комментарии российским государственным медиа заявил, что ход боевых действий якобы доказывает обратное.
Юрий Ушаков. Фото из открытых источников
Юрий Ушаков в разговоре с российским пропагандистом Павлом Зарубиным заявил, что западные правительства продолжают "играть в свои игры", полагаясь на сценарий поражения России. Однако оценивать ситуацию, по мнению Кремля, следует исключительно через призму событий на фронте.
В заявлении Ушакова также прозвучали традиционные для российской пропагандистской риторики утверждения о якобы "успехах" армии РФ. В то же время он подчеркнул, что "Запад ошибается, рассчитывая нанести поражение РФ".
Отдельно Ушаков заявил, что Москва не рассматривает сценарий завершения войны без достижения своих ультимативных целей.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле заявили о срыве тайного соглашения между главой РФ Владимиром Путиным и американским президентом Дональдом Трампом и объявили новую цель в войне против Украины.
Также "Комментарии" писали, что командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди заявил, что Крым будет концом для Путина. По его словам, "Крым — это точка психологического срыва, игла Кощея-сухоребрика спрятана у нас под носом. Все диктатуры разрушаются внезапно — вспомните любой пример".