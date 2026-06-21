В Москве снова раскритиковали западные страны и заявили, что их расчеты относительно "поражения России" в войне против Украины якобы ошибочны. Помощник российского диктатора Юрий Ушаков в комментарии российским государственным медиа заявил, что ход боевых действий якобы доказывает обратное.

Юрий Ушаков. Фото из открытых источников

Юрий Ушаков в разговоре с российским пропагандистом Павлом Зарубиным заявил, что западные правительства продолжают "играть в свои игры", полагаясь на сценарий поражения России. Однако оценивать ситуацию, по мнению Кремля, следует исключительно через призму событий на фронте.

"Нужно внимательно смотреть, что происходит на поле боя, на линии столкновения, где наши войска постепенно продвигаются вперед", — сказал Ушаков.

В заявлении Ушакова также прозвучали традиционные для российской пропагандистской риторики утверждения о якобы "успехах" армии РФ. В то же время он подчеркнул, что "Запад ошибается, рассчитывая нанести поражение РФ".

Отдельно Ушаков заявил, что Москва не рассматривает сценарий завершения войны без достижения своих ультимативных целей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле заявили о срыве тайного соглашения между главой РФ Владимиром Путиным и американским президентом Дональдом Трампом и объявили новую цель в войне против Украины.

Также "Комментарии" писали, что командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди заявил, что Крым будет концом для Путина. По его словам, "Крым — это точка психологического срыва, игла Кощея-сухоребрика спрятана у нас под носом. Все диктатуры разрушаются внезапно — вспомните любой пример".